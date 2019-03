Mediavalle : pescaglia



Una mostra, un film e un incontro per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna

mercoledì, 6 marzo 2019, 12:18

Pescaglia festeggia l'8 marzo con tre iniziative promosse dal comune che mettono al centro la donna facendo riflettere sul ruolo ricoperto nella Costituente, sulle conquiste dei diritti e sull'importanza nell'arte italiana.



"L'amministrazione Bonfanti continua a tenere alta l'attenzione sulle grandi questioni che hanno caratterizzato la storia locale e italiana – commenta l'assessora alla cultura Rosita Biagini -. In occasione della Giornata Internazionale della Donna vogliamo ricordare le conquiste politiche, sociali ed economiche ottenute nel secolo scorso. Accanto a questo discuteremo sul ruolo femminile nell'arte partendo da uno dei più importanti musei del mondo, gli Uffizi. L'obiettivo di questo ciclo di appuntamenti è quello di sensibilizzare ulteriormente la popolazione perché attraverso la presa di coscienza dell'importanza fondamentale del ruolo della donna e del suo valore si possono prevenire discriminazioni, violenze e aprire nuove strade che possano cambiare in meglio la società odierna dove la non accettazione dell'altro e delle sue idee sembra essere diventata una regola. Auspichiamo inoltre che la mostra allestita in un luogo pubblico quale il parco Pescaglia, e quindi sempre visitabile, attragga visitatori anche dai territori limitrofi".



Il primo appuntamento è venerdì 8 marzo al Parco della Rimembranza di Pescaglia con l'apertura della mostra L8Marzo. Curata da Pier Paolo Filippini, è dedicata alle Madri Costituenti, le 21 donne che nel 1946 furono elette per far parte dell'organo preposto alla stesura della Costituzione della Repubblica Italiana. Un pannello con foto e descrizione si sofferma su ognuna di queste che fecero comprendere agli uomini la necessità di includere le donne nei processi democratici come passaggio imprescindibile per lo sviluppo del Paese. L'esposizione rimarrà allestita fino al 31 marzo.



Sabato 9 marzo alle ore 21 al Teatrino di Trebbio sarà proiettato Suffragette, film diretto da Sarah Gavron che narra le storie delle protagoniste del movimento per il diritto di voto alle donne in Gran Bretagna. Un film che ci ricorda lo sforzo immane che le donne hanno dovuto sostenere per ottenere diritti fondamentali come il voto. Tale proiezioni farà riflettere riflettere sulle molte realtà locali dove molte donne hanno combattuto strenuamente per avere pari diritti. Un cammino ancora molto tortuoso per fare in modo che accanto alla modifica delle norme che regolano il nostro paese, si verifichino cambiamenti sostanziali nella realtà di tutti i giorni, dove purtroppo, la donna è ancora oggi discriminata. L'ingresso è libero.



Il terzo evento è in programma venerdì 15 marzo alle ore 21 nell'ex scuola elementare di Fiano con l'incontro Donne negli Uffizi. Maria Torre, docente di storia dell'arte, commenterà alcune opere del complesso museale fiorentino che vedono protagoniste le donne. In particolare sarà proposta la figura di Artemisia Gentileschi, una delle poche donne che è riuscita ad emergere nel nostro paese, nella storia dell'arte. Ci saranno anche letture a tema a cura dell'attrice teatrale Simona Generali. La serata è realizzata in collaborazione con il fotografo Sergio Garbari.

Per ulteriori informazioni: Comune di Pescaglia, telefono 05833540211.