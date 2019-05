Mediavalle



A Coreglia terza edizione della “Scuola nel bosco”

martedì, 28 maggio 2019, 12:29

Per il terzo anno consecutivo a Coreglia Antelminelli si svolgerà la Scuola nel Bosco, un progetto estivo per bambini dai 4 ai 10 anni, che si terrà a Luglio e ad Agosto grazie alla dottoressa Lucignani Carlotta, pedagogista nativa di Coreglia che attualmente lavora e coordina il progetto permanente di “Asilo nel Bosco” a Bologna. Nella scuola nel bosco le attività sono sempre proposte e mai imposte, si dà grande spazio al gioco spontaneo e alle iniziative dei bambini, i quali sperimentano una socialità con ritmi e spazi naturali. I bambini e le bambine del bosco imparano giocando, osservando e scoprendo, crescono assumendosi le proprie responsabilità coltivando così indipendenza, autonomia, pensiero creativo, propositivo e collaborativo.

Grazie alla conoscenza e l’amicizia con il vicesindaco Ciro Molinari è stato possibile anche quest’anno ripetere questa iniziativa che ha portato nei bambini della Valle del Serchio entusiasmo, curiosità e divertimento.

Visto il successo dello scorso anno, per ogni settimana è prevista una sera con cena e pernottamento in tenda, e new entry del 2019 è la settimana residenziale per i bambini dai 7 ai 12 anni che si svolgerà dal 12 al 16 agosto.

Per maggiori info: 3492410908