A Ghivizzano una giornata formativa su imposta di soggiorno

venerdì, 17 maggio 2019, 09:20

La scuola primaria "C. Vanni" di Coreglia Antelminelli ottiene di nuovo il plauso della giuria, questa volta in occasione del concorso letterario "Un Borgo da Raccontare", rivolto a scuole di ogni ordine e grado

giovedì, 16 maggio 2019, 13:21

Un vero e proprio polo attrezzato con aule studio, scrivanie da affittare e uno sportello di consulenza per l'avvio di impresa ma anche un punto di servizi per i cittadini e spazi per mostre, corsi ed eventi aperti a tutti nonché attività dedicate alle popolazione più anziana.

mercoledì, 15 maggio 2019, 13:01

Venerdì 17 maggio, alle 16.30, presso la Sala di Rappresentanza del comune, sede di Ghivizzano, la Pro Loco di Coreglia promuove un incontro fra Federalberghi e gli addetti ai lavori alla ricezione turistica

martedì, 14 maggio 2019, 19:17

Due atti brillanti, intrisi d'amore e di amicizia, per questa commedia firmata dal suo regista Roberto Nocilla, dove equivoci, amicizia e affetto, si alternano come i suoi personaggi

martedì, 14 maggio 2019, 09:46

Il Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione “G.Lera” di Coreglia Antelminelli aderisce anche quest’anno alla Notte dei Musei. Sabato 18 maggio l’appuntamento è con la Notte dei Musei con apertura serale e visita guidata dalle 21 alle 23. Per info: Ufficio Cultura 0583-78152

sabato, 11 maggio 2019, 14:55

È questo il commento di Andrea Bonfanti, candidato a sindaco di Pescaglia, dopo aver appreso che il suo avversario ha dichiarato di non voler partecipare ad alcun faccia a faccia da tenersi, in un luogo pubblico e aperto alla popolazione, secondo regole chiare e precise da concordare assieme