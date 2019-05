Andrea Bonfanti concede il bis a Pescaglia

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 27 maggio 2019, 09:16

La Scuola di Musica H-Demia Mediavalle con sede in via della Stazione a Diecimo, in collaborazione con la già nota H-Demia di Lucca dei musicisti Stefano Picchi e Meme Lucarelli e con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, prosegue con successo la propria attività formativa

sabato, 25 maggio 2019, 12:22

Si è svolta sabato 25 maggio presso il Palazzo Il Forte di Coreglia la premiazione del Concorso Nazionale di Scultura quest’anno dedicato alla Tenerezza ed aperto agli studenti dei licei artistici e degli istituti d’arte presenti sul territorio nazionale

venerdì, 24 maggio 2019, 14:29

Riceviamo e pubblichiamo questa nota dei sindacati CGIL, CISL e UIL dei lavoratori dei centri per l'impiego di Lucca, Viareggio e Valle del Serchio sull'esito del loro incontro con l'assessore regionale al lavoro Cristina Greco

giovedì, 23 maggio 2019, 12:04

Da oggi tutte le scuole di Pescaglia sono cardioprotette. Nei plessi dell'istituto comprensivo "G. Puccini" sono infatti stati installati defibrillatori semiautomatici. Gli strumenti salvavita saranno a disposizione non solo degli alunni, dei docenti e del personale scolastico ma anche di tutti i cittadini

giovedì, 23 maggio 2019, 09:02

Il Comitato Difendiamo i Nostri Figli ha sottoposto ai politici la firma di un “manifesto valoriale” che impegni il candidato ad indirizzare la propria azione politica a favore della famiglia naturale, della vita umana dal concepimento alla morte naturale, della libertà educativa dei genitori, della promozione della natalità e della...

giovedì, 23 maggio 2019, 08:38

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", torna ad attaccare l'amministrazione sulla mancata opportunità del servizio civile offerto ai giovani, sull'assenza di imprenditori del territorio premiati dalla Camera di Commercio e sulla perdita del trimestrale locale