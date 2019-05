Mediavalle : pescaglia



Bonfanti: "Chiedo a Tosi un confronto pubblico"

giovedì, 9 maggio 2019, 13:15

Un confronto fra candidati a sindaco, in un luogo pubblico di Pescaglia, davanti ai cittadini. Lo chiede Andrea Bonfanti al suo sfidante, Pietro Tosi, in vista delle elezioni amministrative.



"Le donne e gli uomini di Pescaglia sono chiamati a compiere una scelta molto importante il prossimo 26 maggio – esordisce Andrea Bonfanti -. Devono eleggere la persona che guiderà il Comune per i prossimi 5 anni. È quindi giusto che i cittadini possano capire meglio quali sono le idee che stanno alla base dei due candidati a sindaco".



Al di là dei programmi scritti, considero fondamentale che gli elettori possano assistere a un confronto pubblico, con regole chiare e precise, fra i due candidati a sindaco – prosegue Bonfanti -. In tutte le democrazie è solito che coloro che competono per ricoprire cariche pubbliche prendano parte a faccia a faccia organizzati proprio con l'obiettivo di parlare direttamente ai cittadini. Chiedo quindi a Pietro Tosi un confronto pubblico; il luogo, il giorno e i dettagli li decideremo assieme. Ciò che è importante è che gli abitanti delle nostre valli abbiano questa opportunità".



"Io sono pronto a metterci la faccia, perché in questi cinque anni in cui ho amministrato Pescaglia sono sempre stato in mezzo alla gente, ascoltandola e concretizzando progetti e iniziative che hanno portato benefici a tutto il territorio – conclude Bonfanti -. Il mio programma, e quello della lista Progetto Pescaglia che mi sostiene, è chiaro e fattivamente realizzabile, come hanno già potuto constatare le tante persone che abbiamo incontrato durante questa campagna elettorale. Adesso è dunque arrivato il momento che i cittadini possano confrontare, grazie a un'occasione pubblica e all'insegna della democrazia, i nostri programmi".