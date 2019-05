Mediavalle : coreglia antelminelli



Croce Verde, burraco benefico per l'acquisto di un mezzo attrezzato

venerdì, 31 maggio 2019, 18:06

Anche questa estate non mancherà il "Burracando in Piazza" promosso dalla Croce Verde Lucca sezione Mediavalle in collaborazione con la pro loco e con il patrocinio del comune di Coreglia Antelminelli. L'incasso verrà utilizzato per l'acquisto di un mezzo attrezzato.



"Un sentito grazie già finora - dichiara la Croce Verde - a tutti i partecipanti e a tutti coloro che con il loro prezioso impegno e contributo collaboreranno per una buona riuscita dell'evento".