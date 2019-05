Mediavalle



Elezioni, politici sottoscrivono un "manifesto valoriale"

giovedì, 23 maggio 2019, 09:02

Il Comitato Difendiamo i Nostri Figli, promotore e co-organizzatore degli eventi nazionali Family Day Roma 2015 e 2016 e del Congresso Mondiale delle Famiglie -Verona 2019, in occasione delle elezioni europee e amministrative del 26 maggio ha sottoposto ai politici la firma di un “manifesto valoriale” che impegni il candidato ad indirizzare la propria azione politica a favore della famiglia naturale, della vita umana dal concepimento alla morte naturale, della libertà educativa dei genitori, della promozione della natalità e della valorizzazione della maternità.

"Come ha ben precisato il presidente, professor Massimo Gandolfini, - dichiara il comitato - “il Comitato Difendiamo i Nostri Figli è un soggetto che, pur operando sul piano culturale e meta politico, intende contaminare l’agenda dei partiti nella consapevolezza che sia necessario sostenere tutti coloro che vogliono farsi carico dei valori della famiglia, della dignità della persona e della libertà educativa dei genitori”.

Per le elezioni amministrative hanno firmato il Manifesto Valoriale:

Comune di Barga: Paolo Giannotti (Lega), Milena Bonini, Emilio Cipollini, Francesca Donati, Giuliano Guidi, Tiziana Ronchi, Anna Simonini (Prima Barga) Comune di Borgo a Mozzano: Yamila Bertieri (Orgoglio Comune) Comune di Capannori: Domenico Caruso (Lega) Comune di Massarosa: Elisa Montemagni (Lega)

Per le elezioni europee, circoscrizione centro Italia, hanno firmato il Manifesto Valoriale:

Forza Italia: Olimpia Tarzia Fratelli d'Italia: Marco Bertolini, Federica Picchi Lega Salvini Premier: Simona Baldassarre, Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Stefano Pastorelli, Francesca Peppucci, Antonio Maria Rinaldi Popolari per l'Italia: Rosapia Farese, Francesco Rabotti

"I politici, che apponendo la loro firma sul manifesto hanno condiviso la linea antropologica e valoriale del Comitato, - sottolinea il comitato - entrano a far parte di diritto nella costituenda “Rete degli Amministratori locali per la Famiglia e per la Vita” che ha come finalità il supporto, l’assistenza e lo scambio di buone prassi".

"Resta in ogni caso fermo - precisano i coreferenti Elisabetta Samek Lodovici e Andrea Domenici - che il Comitato Difendiamo i Nostri figli è a disposizione quale punto di riferimento e di supporto per tutti i politici che, indipendentemente dallo schieramento di appartenenza, abbiano a cuore la difesa dei valori non negoziabili".

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile accedere al sito: www.difendiamoinostrifigli.it