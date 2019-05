Il Museo “G.Lera” aderisce anche quest’anno alla Notte dei Musei

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 11 maggio 2019, 14:55

È questo il commento di Andrea Bonfanti, candidato a sindaco di Pescaglia, dopo aver appreso che il suo avversario ha dichiarato di non voler partecipare ad alcun faccia a faccia da tenersi, in un luogo pubblico e aperto alla popolazione, secondo regole chiare e precise da concordare assieme

sabato, 11 maggio 2019, 11:52

Le opportunità di finanziamento per l’artigianato e le piccole imprese sono al centro dell’incontro che la Cna organizza a Ghivizzano per martedi 14 maggio alle 17. La riunione si terrà nella sede dell’associazione in via Nazionale, 83 e sarà tenuta da Roberto Barbi (responsabile regionale Artigiancassa) e da Martina Capponi (consulente...

venerdì, 10 maggio 2019, 12:20

Entro una decina di giorni saranno installate tre nuove telecamere per la sicurezza del territorio. Saranno posizionate in tre punti strategici di Pescaglia, uno per ogni valle: a Trebbio, a Focchia e a San Martino in Freddana.

giovedì, 9 maggio 2019, 13:15

Un confronto fra candidati a sindaco, in un luogo pubblico di Pescaglia, davanti ai cittadini. Lo chiede Andrea Bonfanti al suo sfidante, Pietro Tosi, in vista delle elezioni amministrative

martedì, 7 maggio 2019, 14:57

Un sostegno alla ricandidatura di Andrea Bonfanti a sindaco di Pescaglia e alla sua "squadra" di candidati al consiglio comunale. È arrivato da un gruppo di commercianti di Pescaglia che, giovedì scorso al Teatrino di Trebbio durante la presentazione della Lista Progetto Pescaglia e del programma amministrativo, hanno letto una...

lunedì, 6 maggio 2019, 10:52

L'Unione dei Comuni della Mediavalle risponde alla lettera a firma “Genitori H per il Sostegno”, in cui si denunciava un episodio di discriminazione relativamente al bando "Estate Ragazzi", pubblicata dalla Gazzetta del Serchio il 26 aprile (leggi qui)