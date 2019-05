Mediavalle



In corso l'installazione di cartelli turistici in tutto il territorio di Pescaglia

sabato, 18 maggio 2019, 12:50

Sono in arrivo in tutto il territorio i cartelli turistici. L'amministrazione comunale di Pescaglia sta installando i pannelli nei punti più visibili e di maggiore interesse dei paesi. Quelli più grandi saranno posizionati lungo le vie provinciali, mentre gli altri, di taglia più piccola nelle frazioni e nelle località.



I cartelli rientrano nel piano di promozione di Pescaglia e dei suoi paesi promosso dal Comune. Graficamente e nel titolo, "Benvenuti a Pescaglia", riprende la cartina turistica realizzata nel 2018. Ogni pannello riporta notizie storiche, racconta personaggi e descrive i principali luoghi, di ogni paese. Bene in evidenza ci sono anche fotografie e una cartina.