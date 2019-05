Mediavalle : coreglia antelminelli



Incontro a Ghivizzano sul credito

sabato, 11 maggio 2019, 11:52

Le opportunità di finanziamento per l’artigianato e le piccole imprese sono al centro dell’incontro che la Cna organizza a Ghivizzano per martedi 14 maggio alle 17. La riunione si terrà nella sede dell’associazione in via Nazionale, 83 e sarà tenuta da Roberto Barbi (responsabile regionale Artigiancassa) e da Martina Capponi (consulente Finart Cna).

In questo momento sono molti i bandi aperti a favore delle imprese di piccole dimensioni e vanno dalla Nuova Sabatini, al bonus ricerca e sviluppo, alle strategie di internazionalizzazione, al bando Isi Inail e altri.

Il quadro completo con le possibilità di accesso sarà esposto durante l’incontro.

“Le nostre aziende hanno continua difficoltà ad accedere al credito – commenta Andrea Giannecchini, presidente provinciale Cna - a livello nazionale, negli ultimi sette anni, il credito erogato dalle banche al sistema produttivo è calato di quasi un quarto. In provincia di Lucca, come rilevato dalla CCIAA nella presentazione dei dati per l’anno 2018, è stato evidenziato un ulteriore calo della concessione dei crediti del – 3,7%, per le piccole imprese”.

“Senza credito non ci sono investimenti – conclude Giannecchini - non si cresce, non si compete. La carenza di credito rischia di far perdere pezzi consistenti del sistema produttivo in lucchesia. Per questo motivo il ruolo della Cna, oltre la richiesta di una politica a favore delle piccole imprese, è di informare sugli opportunità di finanziamenti che esistono”.

L’incontro del 14 maggio rientra in questa strategia.