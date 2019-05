Mediavalle



La primaria di Coreglia vince una sezione del concorso "Premio Bancarellino"

venerdì, 17 maggio 2019, 09:20

La scuola primaria "C. Vanni" di Coreglia Antelminelli ottiene di nuovo il plauso della giuria, questa volta in occasione del concorso letterario "Un Borgo da Raccontare", rivolto a scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della terza edizione di "Un Borgo da Sfogliare", l'iniziativa che fa da cornice al Premio Bancarellino e che per una settimana ha popolato il centro storico di Pontremoli con attività, laboratori, spettacoli, incontri e conferenze. Da quest'anno il concorso letterario è stato volto al racconto, al disegno, alla creatività e all'originalità, avendo come tema il "Cammino", in tutte le sue declinazioni. Suddiviso in tre sezioni per i gradi di istruzione, gli studenti dovevano provare a cimentarsi dando sfogo ai loro pensieri, alla fantasia, all'originalità, a ciò che mamma e papà avevano raccontato loro in merito alle tradizioni, alla storia del posto in cui essi stessi vivono, potenziali ospiti pe ri tanti pellegrini e viandanti che vorreanno percorrere e conoscere le tante strade che caratterizzano il nostro territorio. Ogni sezione aveva regole differenti, dettate dalle esigenze anagrafiche dei partecipanti. Per la Sezione Scuola Primaria: "Un cammino da inventare".

La classe quarta della scuola primaria "C. Vanni" di Coreglia Antelminelli ha partecipato con un elaborato che ha coinvolto in maniera trasversale tutto il team dei docenti. Frutto della fantasia degli alunni, il lavoro ha interessato tutti gli ambiti didattici: l'italiano, la geografia, la storia, le scienze, l'arte e l'immagine.

Grazie alla coesione e professionalità degli insegnanti, che hanno saputo coinvolgere i bambini in modo che ciascuno di loro potesse esprimere le proprie potenzialità e competenze, è risultato un elaborato che fa da cornice e promozione al territorio coreglino. Il racconto dal titolo "Il cammino del gatto sornione", ambientato ai primi del '900 e che narra le vicissitudini di una famiglia di contadini, rivela gli aspetti fondanti della cultura e della tradizione di Coreglia Antelminelli. Il testo, corredato da una copertina disegnata da un'alunna e degna d'autore, si è classificato primo per l asezione "Un borgo da inventare" del concorso "Un borgo da raccontare".

La premiazione si svolgerà oggi (venerdì 17 maggio) a Pontremoli negli Orti della Città alle 16.30 e, in caso di maltempo, nella Sala dei Sindaci del Palazzo Comunale.

Il racconto sarà poi inserito in un volume di prossima edizione.