Lezioni di musica gratuite all'H-Demia Mediavalle di Diecimo

lunedì, 27 maggio 2019, 09:16

La Scuola di Musica H-Demia Mediavalle con sede in via della Stazione a Diecimo, in collaborazione con la già nota H-Demia di Lucca dei musicisti Stefano Picchi e Meme Lucarelli e con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, prosegue con successo la propria attività formativa. Grazie ai suoi esperti collaboratori, offre la possibilità ai più piccoli di avvicinarsi al meraviglioso mondo della musica ed a chi già suona uno strumento di approfondire la propria conoscenza tecnica e stilistica mediante corsi avanzati e personalizzati. Nel mese di giugno l'Associazione Culturale "Girodido" che gestisce la Scuola, organizza dei corsi collettivi gratuiti di tre lezioni, dove sarà possibile insieme ad insegnanti qualificati, conoscere e provare lo strumento desiderato. Si potrà scegliere tra: chitarra, chitarra basso, pianoforte, batteria, canto, sax, tromba, trombone, viola, violino e fisarmonica. Per info e prenotazioni rivolgersi alla segreteria aperta lun/ven ore 15.30 - 19.00 o telefonare al 392 546 8655.