Servizio civile, tre posti alla Croce Verde

sabato, 18 maggio 2019, 12:50

Sono in arrivo in tutto il territorio i cartelli turistici. L'amministrazione comunale di Pescaglia sta installando i pannelli nei punti più visibili e di maggiore interesse dei paesi. Quelli più grandi saranno posizionati lungo le vie provinciali, mentre gli altri, di taglia più piccola nelle frazioni e nelle località

venerdì, 17 maggio 2019, 19:01

Allo scopo di informare gli operatori del settore, il comune di Coreglia Antelminelli organizza una giornata formativa dedicata all'applicazione dell'imposta di soggiorno nel territorio. L'iniziativa, rivolta a tutti gli operatori turistici, si terrà lunedì 20 maggio alle 14, presso la sede comunale distaccata di Ghivizzano

venerdì, 17 maggio 2019, 09:20

La scuola primaria "C. Vanni" di Coreglia Antelminelli ottiene di nuovo il plauso della giuria, questa volta in occasione del concorso letterario "Un Borgo da Raccontare", rivolto a scuole di ogni ordine e grado

giovedì, 16 maggio 2019, 13:21

Un vero e proprio polo attrezzato con aule studio, scrivanie da affittare e uno sportello di consulenza per l'avvio di impresa ma anche un punto di servizi per i cittadini e spazi per mostre, corsi ed eventi aperti a tutti nonché attività dedicate alle popolazione più anziana.

mercoledì, 15 maggio 2019, 13:01

Venerdì 17 maggio, alle 16.30, presso la Sala di Rappresentanza del comune, sede di Ghivizzano, la Pro Loco di Coreglia promuove un incontro fra Federalberghi e gli addetti ai lavori alla ricezione turistica

martedì, 14 maggio 2019, 19:17

Due atti brillanti, intrisi d'amore e di amicizia, per questa commedia firmata dal suo regista Roberto Nocilla, dove equivoci, amicizia e affetto, si alternano come i suoi personaggi