Taccini: "Coreglia, un comune... Cenerentola"

giovedì, 23 maggio 2019, 08:38

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", torna ad attaccare l'amministrazione sulla mancata opportunità del servizio civile offerto ai giovani, sull'assenza di imprenditori del territorio premiati dalla Camera di Commercio e sulla perdita del trimestrale locale.



"E’ di questi giorni - esordisce Taccini - la notizia pubblicata su tutti gli organi di informazione che rende noto il numero dei giovani che hanno fatto domanda per il servizio civile sul territorio provinciale ed i relativi enti dove, gli stessi, sono stati assegnati. E’ stata veramente una salutare boccata di ossigeno sia per gli enti, che possono usufruire di un aiuto concreto per i loro uffici e servizi, sia per i giovani che hanno una possibilità di affacciarsi, contemporaneamente, al mondo del volontariato e del lavoro. Sono ben 261 i giovani che saranno impiegati e, molti di questi, anche nella nostra valle".



"Anche il comune di Coreglia fa parte di questa valle - incalza il consigliere - ma, purtroppo per questo ente, nessuna boccata di ossigeno può respirare, anzi, possiamo proprio dire che in quel comune si respira sempre di più aria pesante e malsana. Nessuno di questi giovani è stato assegnato a quell’ente. Sono state sette le richieste avanzate ma, se vogliamo dire, clamorosamente, tutte sono state bocciate. Di chi è la colpa? Le colpe, al comune di Coreglia Antelminelli, non emergano mai; si preferisce far passare ogni cosa malfatta inosservata anche se da questa ne deriva una grave perdita di opportunità per avere servizi a costo zero".



"Forse - attacca Taccini - la maggioranza che fa parte di quella amministrazione pensa che le cose, negli uffici del comune, funzionano in modo quasi perfetto ma, se fossero più presenti e più coerenti con quanto dichiarato in campagna elettorale ("sindaco della porta accanto"), si renderebbero conto che gli uffici non stanno funzionando come dovrebbero e ciò non per colpa degli impiegati che vi lavorano, i quali si stanno facendo in quattro per cercare di ottemperare, nel migliore dei modi, ai loro compiti ma, quando i servizi aumentano ed il personale diminuisce, poco possono fare gli stessi impiegati. E’ anche di questo che le giuste amministrazioni si dovrebbero far carico. Valutare i servizi da sbrigare e mettere la quantità giusta di personale negli uffici per far si che tutto vada per il meglio e che, cosa da mettere sempre in evidenza, i cittadini abbiano sempre i servizi che, giustamente, chiedano. Bene, anzi male, anche questa occasione è stata persa. E’ anche veramente strano che le cose siano andate in questo modo considerando che la pratica ha avuto la supervisione e consulenza di un amministratore molto esperto in materia, ma, forse, molto esperto non lo è. Complimenti sindaco Amadei".

"E che dire - continua il consigliere - dell’assegnazione da parte della Camera di Commercio di Lucca del Premio Fedeltà al Lavoro, avvenuta domenica 19 maggio? Tanti gli imprenditori e commercianti della provincia e della nostra valle che sono stati insigniti del premio. Anche il comune di Coreglia Antelminelli fa parte di questa valle ma, anche in questo caso, nessun premio è stato assegnato ad imprenditori e commercianti residenti in questo territorio. Possibile che il comune, organo deputato a segnalare i candidati, non abbia individuato alcun soggetto meritevole? Veramente strano considerato che nel territorio del comune di Coreglia Antelminelli vi sono commercianti ed imprenditori seri ed operosi che da decenni lavorano nei più svariati settori. Le ipotesi sono due: o sono già stati tutti premiati o, cosa più probabile, non vi è la necessaria attenzione nei confronti di quelle categorie da parte di chi dovrebbe averne, ovvero dall’amministrazione comunale. Complimenti sindaco Amadei".

"Sabato 18 maggio - aggiunge Taccini - a Barga sono stati celebrati i 70 anni del “Giornale di Barga”. Fra circa 20 giorni, precisamente il 2 giugno, a Coreglia verrà celebrato l’anniversario della morte del “Giornale di Coreglia”. Il decesso di quel trimestrale, caro a tutti i coreglini nonché a tante persone residenti in tutta Italia ed anche all’estero, è stato fortemente voluto dalla maggioranza di questa disastrosa amministrazione. Il motivo fu che era nelle loro intenzioni fare un nuovo modo di informazione demandandola alla nuova tecnologia del web. Motivazione talmente assurda che a distanza di un anno ancora non si hanno informazioni e notizie che riguardano il territorio di questo comune. Questo fa venire un grosso dubbio: che la decisione abbia il sapore di un dispetto. Complimenti sindaco Amadei".

"Il prossimo anno - conclude il consigliere di minoranza -, di questi tempi, a Coreglia ci sarà il gran ballo ed allora, come nella favola, anche Cenerentola avrà finalmente giustizia".