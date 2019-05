Mediavalle



Unione Comuni: "Estate Ragazzi, nessun bambino è stato mai discriminato"

lunedì, 6 maggio 2019, 10:52

L'Unione dei Comuni della Mediavalle risponde alla lettera a firma “Genitori H per il Sostegno”, in cui si denunciava un episodio di discriminazione relativamente al bando "Estate Ragazzi", pubblicata dalla Gazzetta del Serchio il 26 aprile (leggi qui).

"L’Unione dei Comuni organizza da 10 anni l’iniziativa “Estate Ragazzi”, il progetto nasce anche con l’intento di dare completamento e un’alternativa alle proposte dei comuni e di altri enti e associazioni, che organizzano campi estivi presso strutture quali le scuole, centri sportivi o comunque attività quotidiane statiche.

L’iniziativa ha da sempre riscosso un enorme successo, con richieste di partecipazione anche superiori ai posti disponibili, e molti bambini hanno partecipato negli anni alle diverse edizioni.

Proprio per la particolare qualità educativa e per la puntuale organizzazione “Estate Ragazzi” ha avuto sempre il sostegno di tutti gli amministratori dell’Unione e dei Comuni che ne fanno parte superando ogni distinzione tra maggioranze e minoranze.

L’ufficio che organizza l’iniziativa ha da sempre operato puntato, oltre che sulla sicurezza dei bambini partecipanti coprendoli con un’assicurazione specifica, nel coinvolgimento delle famiglie e soprattutto delle organizzazioni di volontariato sportive, culturali e sociali che hanno messo a disposizione personale qualificato per la buona riuscita dell’iniziativa.

Nessun bambino partecipante è mai stato discriminato, tant’è che essendo l’unico ordine di ammissione quello cronologico, chiunque rientri in graduatoria è sempre stato inserito nel progetto.

Nel corso degli anni bambini con diverse problematiche sono entrati nel gruppo ed è stato aperto con i genitori, assistenti ecc. un puntuale dialogo che potesse consentire l’assistenza necessaria, per far sì che il bambino fosse coinvolto in tutte le attività possibili.

Gli uffici possono attivare le necessarie assistenze, esclusivamente alla chiusura del bando, quando si conoscono quali sono i ragazzi rientrati in graduatoria e le eventuali problematiche che necessitano di interventi specifici.

Proprio per questo non appena ricevuta la telefonata, relativa alla bambina con difficoltà motorie, gli uffici si sono immediatamente adoperati per ricevere da ASL e Assistenti Sociali comunali più informazioni possibili, per attivare tutto quanto fosse indispensabile, per poter accogliere nel gruppo la bambina, qualora fosse rientrata in graduatoria.

Alla famiglia che ha contattato gli uffici dell’Unione è stato fatto presente che il programma presentava diverse iniziative con difficoltà (trekking a Campocatino, sul Monte Palodina, sul Monte Spicco, nell’Orrido di Botri) e che il progetto non era paragonabile, come espresso all’inizio dell’articolo, ad altre iniziative dove i ragazzi rimangono in luoghi fissi (scuole, piscine..) per l’intero arco della giornata.

Il responsabile si è comunque preso l’impegno di verificare le possibili iniziative da intraprendere per permettere la partecipazione di tutti i richiedenti invitando il familiare a ricontattare l’ufficio nei giorni successivi.

Purtroppo i familiari che avevano contattato l’Unione dei Comuni non hanno lasciato nominativi e recapiti e non hanno richiamato per cui non è stato possibile all’ufficio dare le indicazioni e soluzioni che sono emerse dal coinvolgimento delle assistenti sociali dei comuni, dell’ ASL e delle associazioni di volontariato".