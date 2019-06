Al teatrino di Trebbio gli studenti di Pescaglia protagonisti dello spettacolo "La guerra racconta"

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 31 maggio 2019, 18:06

Anche questa estate non mancherà il "Burracando in Piazza" promosso dalla Croce Verde Lucca sezione Mediavalle in collaborazione con la pro loco e con il patrocinio del comune di Coreglia Antelminelli. L'incasso verrà utilizzato per l'acquisto di un mezzo attrezzato

martedì, 28 maggio 2019, 12:29

Per il terzo anno consecutivo a Coreglia Antelminelli si svolgerà la Scuola nel Bosco, un progetto estivo per bambini dai 4 ai 10 anni, che si terrà a Luglio e ad Agosto grazie alla dottoressa Lucignani Carlotta, pedagogista nativa di Coreglia che attualmente lavora e coordina il progetto permanente di...

lunedì, 27 maggio 2019, 16:57

Andrea Bonfanti, sindaco uscente, sarà il primo cittadino di Pescaglia per i prossimi cinque anni. Bonfanti ("Progetto Pescaglia") ha infatti ottenuto il 76,71 % dei voti (1.568) a fronte del 23,29 % (476) del candidato opposto, Pietro Tosi, della lista "Prima Pescaglia"

lunedì, 27 maggio 2019, 09:16

La Scuola di Musica H-Demia Mediavalle con sede in via della Stazione a Diecimo, in collaborazione con la già nota H-Demia di Lucca dei musicisti Stefano Picchi e Meme Lucarelli e con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, prosegue con successo la propria attività formativa

sabato, 25 maggio 2019, 12:22

Si è svolta sabato 25 maggio presso il Palazzo Il Forte di Coreglia la premiazione del Concorso Nazionale di Scultura quest’anno dedicato alla Tenerezza ed aperto agli studenti dei licei artistici e degli istituti d’arte presenti sul territorio nazionale

venerdì, 24 maggio 2019, 14:29

Riceviamo e pubblichiamo questa nota dei sindacati CGIL, CISL e UIL dei lavoratori dei centri per l'impiego di Lucca, Viareggio e Valle del Serchio sull'esito del loro incontro con l'assessore regionale al lavoro Cristina Greco