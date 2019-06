Mediavalle : pescaglia



Al via il secondo mandato di Andrea Bonfanti: nominata la giunta

sabato, 15 giugno 2019, 13:37

di simone pierotti

Con il primo consiglio comunale di questa mattina e la nomina della nuova giunta, ha preso il via ufficialmente il secondo mandato del sindaco Andrea Bonfanti. La giunta sarà composta da quattro assessori, di cui uno esterno, affiancati da quattro consiglieri con deleghe; inoltre, quasi un’eccezione per un piccolo comune come Pescaglia, la nomina del presidente del consiglio comunale.

Il primo cittadino ha introdotto la seduta con il discorso di insediamento, non senza un velo di commozione: “Ringrazio tutti quanti, a partire dai cittadini che hanno votato nonostante stiamo vivendo un periodo di disaffezione dalla politica. Ringrazio la mia famiglia, i miei genitori, mia moglie, mio fratello e i miei bambini. I cittadini ci hanno detto chiaramente che la strada intrapresa è quella giusta e di andare avanti. Auspico che si rafforzino aspetti quali la mediazione, il buon senso, per costruire un futuro migliore in una sfida in cui saremo affiancati da cittadini e associazioni”.

Viene nominata la giunta e assegnati gli incarichi. Valerio Bianchi nominato vice sindaco con delega a scuola, trasporti, protezione civile; Gabriele Fulvetti è assessore con delega a lavori pubblici, sicurezza e sport; Paoletta Demuru è assessore con delega a urbanistica, edilizia privata e SUAP. Nominato un assessore esterno: è Beatrice Gambini, con delega a sociale, politiche per la casa e turismo. Assegnati gli incarichi ai consiglieri: Antonella Benvenuti a pari opportunità, volontariato e servizi demografici; Claudio Simi ad ambiente, igiene del territorio, acqua ed energia; Gaia Bernardini alle politiche giovanili e partecipazione; Vito La Spina a cultura, comunicazione istituzionale e gemellaggi. Completa il gruppo di maggioranza Sandro Ricciardi, votato come presidente del consiglio comunale. Claudio Simi è il capogruppo della maggioranza mentre Pietro Tosi il capogruppo della minoranza. Completano i banchi dell’opposizione i consiglieri Gianluca Bocchino, Mauro Santini e Simone Pizzi. Vengono nominati membri effettivi della Commissione Elettorale i consiglieri Simi, Benvenuti e Santini, mentre membri supplenti sono Bernardini, La Spina e Bocchino. La Commissione Giudici Popolari è composta da La Spina e Pizzi. Rappresenteranno il comune nel consiglio dell’Unione dei Comuni, oltre al sindaco, i consiglieri Tosi e Benvenuti.

Pietro Tosi, a nome della minoranza, saluta il consiglio: “Oggi è un giorno speciale, di festa per tutta la comunità. Rivolgo un appello perché nessuna parte del territorio e nessun cittadino vengano lasciati indietro rispetto ad altri. Faccio i complimenti al sindaco Bonfanti e alla giunta”.

Il capogruppo della maggioranza Simi: “Ringrazio il mio gruppo per la fiducia accordatami e quel 70% dei cittadini che ci hanno rinnovato la fiducia, frutto di impegno, passione e competenza. Pescaglia è diventato un comune “normale”, lo abbiamo trasformato grazie a tante iniziative. Auspico che tutti insieme, maggioranza e minoranza, si lavori per il bene della comunità”.

Il consigliere Mauro Santini chiede la parola per muovere una richiesta riguardo al ruolo della presidenza del consiglio: “Favorevole alle modifiche dello statuto, ora chiediamo la possibilità di votare in maniera palese per la figura del presidente del consiglio comunale e l’introduzione della figura del vice presidente”.

La seduta termina con la consegna di un riconoscimento e di un quadro al prof. Claudio Franciosi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pescaglia che ha raggiunto la pensione.