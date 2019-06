Mediavalle



Banca, posta, illuminazione e sanità: sale la protesta a Coreglia

domenica, 30 giugno 2019, 11:39

di andrea cosimini

Presi dai grandi problemi, spesso, ci si dimentica dei più piccoli, quelli della quotidianità, che, alle volte, sono ancora più sentiti dai cittadini e da chi, il comune, lo vive da semplice visitatore o turista.



Succede anche a Coreglia, dove le grandi questioni legate allo stadio di Ghivizzano e alla restituzione del contributo regionale per il progetto del nido d'infanzia, si affiancano ad altre questioni più piccole, ma non per questo meno importanti, legate soprattutto alla mancanza, o se non altro all'inefficienza, di alcuni servizi basilari come le poste, la banca, l'ospedale e l'illuminazione pubblica.



E' di questi giorni infatti la protesta di alcuni cittadini che, di fronte al mancato funzionamento dello sportello bancomat da circa una settimana, hanno voluto manifestare il proprio malumore affiggendo alcuni bigliettini per denunciare le principali problematiche riscontrate nel capoluogo: "La posta non c'è, la banca non c'è, l'ospedale non c'è, il bancomat non c'è... però siamo uno dei borghi più belli d'Italia! P.s. mancano anche le luci nel paese".



Problemi ben noti, ma che incidono tutt'ora nella vita di tutti i giorni di residenti e non. Specialmente sul fronte bancario, con la decisione della Monte dei Paschi di chiudere la propria storica filiale nel capoluogo coreglino, i cittadini si sono ritrovati a fare i conti con uno sportello bancomat che, però, non sempre risulta funzionante. Un disagio non da poco per gli abitanti del paese, ma anche una cartolina poco invitante per i tanti turisti che, ogni anno, prendono d'assalto questo borgo, considerato e certificato come uno dei più belli dello stivale.



Insomma, quello che emerge è un malessere diffuso tra la cittadinanza del capoluogo che, al di là delle pur importanti "grandi questioni", vorrebbe la politica occuparsi piuttosto delle più piccole, ma sostanziali, problematiche.