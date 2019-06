"Burracando in piazza": serata a Vitiana

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 25 giugno 2019, 15:23

A Ghivizzano sabato 29 giugno si festeggeranno i Santi Pietro e Paolo e si ritornerà, dopo molti anni, come da tradizione popolare, a premiare le migliori ‘torte coi becchi’ ed i balconi fioriti più belli del paese

martedì, 25 giugno 2019, 09:00

Un consiglio comunale “acceso” dove ha tenuto banco, principalmente, la revoca del contributo assegnato al comune coreglino (pari a circa 600 mila euro) per il progetto di recupero di Palazzo Nuti, a Ghivizzano, destinato alla creazione di un nido d’infanzia

lunedì, 24 giugno 2019, 14:19

Dopo la rassegna d’arte Confronti Contemporanei che si è svolta lo scorso anno nelle sale del Palazzo Il Forte in Coreglia capoluogo l’amministrazione comunale è lieta di ospitare la rassegna d’arte Il Colore e la Forma

sabato, 22 giugno 2019, 15:09

Un uomo, che si trovava su un trattore, è caduto stamattina, intorno alle 11.15, da un poggio facendo un volo di sette metri in località Franello a Loppeglia. Ha riportato un trauma alla rachide ed è stato trasferito, in codice giallo, con Pegaso in ospedale

sabato, 22 giugno 2019, 10:49

La querelle tra il consigliere di minoranza del comune di Coreglia Piero Taccini e l'assessore regionale Marco Remaschi, sulla questione relativa allo stadio di Ghivizzano, continua senza esclusione di colpi

venerdì, 21 giugno 2019, 12:02

L'assessore regionale Marco Remaschi risponde agli attacchi del consigliere di minoranza del comune di Coreglia Piero Taccini dopo la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva del Ghiviborgo