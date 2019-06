Mediavalle : pescaglia



Cade col trattore da un poggio di sette metri: interviene Pegaso

sabato, 22 giugno 2019, 15:09

L'uomo avrebbe fatto tutto da solo. Mentre si trovava sul trattore, in località Franello a Loppeglia, nel comune di Pescaglia, sarebbe improvvisamente caduto, per cause ancora da accertare, da un poggio facendo di circa sette metri.



L'episodio si è verificato stamattina. La chiamata, alla centrale del 118, è arrivata alle 11.15. I sanitari, una volta giunti sul posto, hanno potuto appurare le condizioni del paziente: l'uomo (che non è in pericolo di morte) ha riportato una trauma alla rachide. Per questo, è stato allertato l'elisoccorso Pegaso che lo ha trasferito, in codice giallo, all'ospedale Cisanello di Pisa.