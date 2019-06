Concerto benefico per dotare di un defibrillatore il Museo del Castagno

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 11 giugno 2019, 12:20

Una ghivizzanese doc, l’avvocato Romina Brugioni insieme al collega residente a Barga avvocato Stefano Torriani, hanno aperto una nuova sede in Viale Nazionale n. 73 per avvicinarsi alla propria clientela presente sul territorio dove sono nati e vissuti per tanti anni. Abbiamo incontrato i due avvocati ed abbiamo posto alcune domande

domenica, 9 giugno 2019, 12:54

Con una lettera inviata alla nostra redazione, la consigliera di maggioranza del comune di Coreglia, Sabrina Babboni, ha voluto fare luce sui motivi che l'hanno spinta a presentare le sue dimissioni dall'incarico affidatole dai cittadini nella tornata elettorale del 2015

sabato, 8 giugno 2019, 18:02

La notizia delle dimissioni del consigliere di maggioranza Sabrina Babboni avviene proprio a distanza di pochi giorni dal consiglio comunale convocato per lunedì 10 giugno, alle 18, presso la sede distaccata di Ghivizzano

sabato, 8 giugno 2019, 09:33

Piero Taccini, consigliere di minoranza e capogruppo di "Un futuro per Coreglia, torna ad intervenire sulla gestione del comune da parte dell'amministrazione ad un anno dalla fine del mandato

giovedì, 6 giugno 2019, 16:29

Anche il Museo della Figurina di Gesso e dell’ Emigrazione di Coreglia Antelminelli, dal 10 giugno pubblica una sua opera in una vetrina virtuale

giovedì, 6 giugno 2019, 16:03

Dal mese di aprile il comune di Coreglia Antelminelli ha radicalmente cambiato rotta nella gestione dei rifiuti solidi urbani. L’assessore Sabrina Santi, al vertice di questo delicato settore, si dice entusiasta dei risultati ottenuti