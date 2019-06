Mediavalle : coreglia antelminelli



Consiglio, revocato contributo su nido d'infanzia. Taccini: "Nuovo debito per il comune"

martedì, 25 giugno 2019, 09:00

di andrea cosimini

Un consiglio comunale “acceso” dove ha tenuto banco, principalmente, la revoca del contributo assegnato al comune coreglino (pari a circa 600 mila euro) per il progetto di recupero di Palazzo Nuti, a Ghivizzano, destinato alla creazione di un nido d’infanzia.



Un atto dovuto dopo il decreto dirigenziale della regione Toscana che, di fatto, ha costretto la giunta Amadei ad approvare in consiglio un doppio aggiornamento del Dup (il documento unico di programmazione), sia per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche che dei lavori, apportando, rispettivamente, una seconda e terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021.



La seduta, in sessione straordinaria, si è aperta alle 18 nella sede municipale del capoluogo. All’ordine del giorno, oltre alla revoca di cui sopra, anche la surroga della consigliera di maggioranza Sabrina Babboni (dimessasi nei giorni scorsi) e la terza variante al regolamento urbanistico.



La discussione è però scivolata velocemente sulla restituzione del contributo riguardante la mancata esecuzione dell’attività di asilo nido che doveva essere allocato all’interno del Palazzo Nuti, a Ghivizzano Castello, acquistato e ristrutturato proprio con la somma erogata.



A far sentire la propria voce, su questo punto, è stato in particolar modo il consigliere di minoranza, capogruppo di “Un futuro per Coreglia”, Piero Taccini, che ha messo in evidenza come la restituzione del contributo abbia messo in crisi il programma triennale dei lavori pubblici.



“Per restituire l’importo previsto di 600 mila euro, più interessi e costi – ha spiegato Taccini dopo la seduta -, è stato scelto, per una prima tranche, di mettere a disposizione la cifra di 308.702,64 euro di sovracanoni BIM (Bacini Imbriferi Montani) che il comune aveva messo a bilancio per finanziare alcuni lavori previsti per il piano triennale. Una cifra abbastanza rilevante per un piccolo comune come quello coreglino che si trova adesso costretto, come è stato detto nell’approvazione della terza variazione di bilancio, a dover ricorrere ad un ulteriore indebitamento facendo ricorso a mutui. E’ stato specificato comunque che, alla contrazione degli stessi, vi verrebbe fatto ricorso solo dopo l’attestazione del permanere degli equilibri di bilancio prevista per il prossimo mese di luglio”.



Taccini ha poi sottolineato come al bando per attingere al contributo avevano partecipato molti comuni della Toscana, ma che solo 25 erano risultati coloro che ne avevano usufruito. Pertanto, il comune di Coreglia, sempre secondo il capogruppo di minoranza, avrebbe tolto il contributo ad un altro comune che, probabilmente, sarebbe invece riuscito nella costruzione dell’asilo nido.



“Per la restituzione del debito – ha concluso quindi il consigliere - sono state programmate 108 rate per un importo di circa 70 mila euro l‘anno e, tale debito, se lo ritroverà sulle spalle l’amministrazione che il prossimo anno prenderà il posto di quella attuale. La restituzione del debito poteva essere immediatamente risolta se fosse stato attinto anche ai 334 mila 800 euro avanzati dal termine anticipato dei lavori al campo sportivo di Ghivizzano e la mancata esecuzione di alcuni lavori”.