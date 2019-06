Mediavalle



Consorzio irriguo, il programma 2019

sabato, 15 giugno 2019, 08:50

di loreno bertolacci

L’acqua, risorsa indispensabile alla vita, è un bene primario che sempre di più deve essere salvaguardato e regolamentato al fine di evitare sprechi inutili. A tale scopo le concessioni demaniali di captazione di questa risorsa vengono nel tempo modificate e razionalizzate, adeguandole alle nuove esigenze della popolazione ed ai cambiamenti climatici in atto. Fortunatamente, almeno per ora, il nostro territorio non è interessato da processi di desertificazione evidenti, anche se sono sotto gli occhi di tutti fenomeni meteorologici anomali che fino a qualche tempo fa, perlomeno nelle nostre zone, non erano così frequenti.



In tale ottica sono state rinnovate le concessioni ventennali di captazione dell’acqua per l’irrigazione e la produzione di energia elettrica del consorzio, concessioni per un certo verso più stringenti, ma che garantiscono ugualmente i terreni dei residenti compresi nel perimetro consortile di poter fruire di questo importante servizio gratuito che assicura la possibilità di poter coltivare ed irrigare appunto questi terreni in modo razionale, senza sprechi però. Chi ha la fortuna, perché di fortuna si tratta, di ricadere in questo perimetro, dovrà rispettare certe regole, rispetto di regole che permetterà a tutti di fruire di un bene, quello dell’acqua, che da altre parti scarseggia.



A tale scopo il C.d.A. del consorzio vuole portare a conoscenza della popolazione una lettera informativa ed un programma irriguo per il 2019 con il quale tutti i residenti e proprietari dei terreni interni al perimetro consortile si dovranno confrontare. Un programma irriguo adeguato alle nuove normative, forse più stringenti, con le quali dovremo convivere per il futuro. Un programma irriguo che però continua a garantire l’erogazione gratuita di un bene primario come l’acqua. Il C.d.A. del Consorzio Volontario di Miglioramento Fondiario “Pluvioirrigazione” delle piane di Filecchio (Barga) e Coreglia Antelminelli coglie l’occasione per ringraziare tutti per una collaborazione fattiva.