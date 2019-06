Coreglia ospita la rassegna d’arte "Il Colore e la Forma"

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 22 giugno 2019, 15:09

Un uomo, che si trovava su un trattore, è caduto stamattina, intorno alle 11.15, da un poggio facendo un volo di sette metri in località Franello a Loppeglia. Ha riportato un trauma alla rachide ed è stato trasferito, in codice giallo, con Pegaso in ospedale

sabato, 22 giugno 2019, 10:49

La querelle tra il consigliere di minoranza del comune di Coreglia Piero Taccini e l'assessore regionale Marco Remaschi, sulla questione relativa allo stadio di Ghivizzano, continua senza esclusione di colpi

venerdì, 21 giugno 2019, 12:02

L'assessore regionale Marco Remaschi risponde agli attacchi del consigliere di minoranza del comune di Coreglia Piero Taccini dopo la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva del Ghiviborgo

giovedì, 20 giugno 2019, 14:39

Una vera e propria famiglia di artigiani, quella Pacioni, proprietaria dell’azienda “Nigri Scacchi” di Piano di Coreglia. Fu grazie a Gabriele Pacioni, che nel 2003 rilevò l’azienda Nigri Scacchi di Guamo, nata nel 1952 e con un marchio importante nel mondo

giovedì, 20 giugno 2019, 10:28

Il consigliere di minoranza e capogruppo di "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, interviene dopo la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Ghiviborgo e prende di mira l'assessore regionale Marco Remaschi sullo stadio

mercoledì, 19 giugno 2019, 10:43

Dopo le innumerevoli interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate durante il suo mandato, il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", interviene per fare il punto a seguito della prima udienza avvenuta ieri al tribunale di Lucca a carico di un responsabile tecnico del municipio coreglino