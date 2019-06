Mediavalle : pescaglia



Festival Opera Lucca: concerti lirici in città e a Celle Puccini

giovedì, 27 giugno 2019, 10:21

Questo fine settimana, a Lucca, è di scena la musica! Protagonisti saranno anche i giovani partecipanti al Festival Opera Lucca, alla sua seconda edizione, realizzato in collaborazione con la scuola di lingua e cultura italiana Lucca Italian School.

Il Festival vede la partecipazione di 24 studenti di canto lirico e piano, provenienti da vari paesi del mondo, che soggiornano nella nostra città per quattro settimane, seguendo un programma di studio che comprende, oltre alla musica, anche la lingua italiana.

Ecco i primi due appuntamenti:

Venerdì 28 giugno, alle ore 21 nella Chiesa di San Salvatore, ci sarà il primo concerto; in programma brani di Monteverdi, Mozart, Puccini, Donizetti e altri.

Domenica 30 giugno serata speciale a Celle Puccini: sempre alle ore 21, davanti alla casa del Maestro, i giovani artisti eseguiranno brani di Mozart, Puccini, Donizetti, Verdi e Rossini.

Il Festival proseguirà nella settimana successiva, con altri due concerti in città: martedì 2 luglio a Palazzo Sani, e giovedì 4 luglio ancora in San Salvatore, con la serata finale in cui sarà rappresentata l'opera “Suor Angelica” di Giacomo Puccini.

La direzione generale del Festival è di James Massol, e la direzione artistica di Marcello Cormio.

I docenti coinvolti sono importanti nomi della lirica e della musica internazionale: Peter Volpe, Raphael Fusco, Antonella Gozzoli, Elvia Puccinelli, Cynthia Lawrence.