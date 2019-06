Mediavalle : pescaglia



Finisce in un dirupo con l’auto dopo un volo di 10 metri

martedì, 18 giugno 2019, 14:34

di simone pierotti

Erano circa le 12:15 quando un’automobilista che transitava lungo la strada provinciale, poco dopo l’abitato di Pescaglia, in direzione Pascoso, ha notato dei pezzi di carrozzeria e sassi lungo la carreggiata, nei pressi della curva del Campaccio. L’uomo si è fermato e, scorgendosi dalla strada, ha scorto nel dirupo sottostante, circa 10 metri più in basso, un’auto con un uomo all’interno.



Immediata la chiamata alla centrale del 118 che ha attivato i soccorsi: sono giunti sul posto una pattuglia dei carabinieri, due squadre dei vigili del fuoco del comando di Lucca e un’autoambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano. Attivato anche l’elisoccorso Pegaso.



Lo sfortunato automobilista, un uomo di circa 60 anni, finito per cause ancora da accertare nel dirupo, è rimasto bloccato all'interno della vettura ed è stato estratto dalla squadra dei vigili del fuoco, che ha utilizzato anche le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per poi essere affidato alle cure del personale sanitario del 118.



Dopo essere stato condotto al campo sportivo di Borgo a Mozzano, il paziente è stato trasferito in codice 3 all’ospedale Cisanello di Pisa. Le condizioni dell’uomo sono ancora da appurare, ma non sembrano particolarmente gravi.