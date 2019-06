Mediavalle : coreglia antelminelli



Frattura in giunta, si dimette la consigliera Sabrina Babboni

sabato, 8 giugno 2019, 18:02

di andrea cosimini

Le dimissioni sono state protocollate nella mattinata di ieri. A richiederle il consigliere di maggioranza di Coreglia Antelminelli, Sabrina Babboni, entrata in consiglio nel 2015 con la giunta guidata dal sindaco Valerio Amadei.



Babboni aveva già dismesso le proprie deleghe (turismo e marketing) un anno e mezzo fa, riconsegnandole nelle mani del primo cittadino, il quale a sua volta le aveva affidate all'assessore Sabrina Santi.



La notizia delle dimissioni (che ancora dovranno essere accettate dal sindaco) avviene proprio a distanza di pochi giorni dal consiglio comunale, convocato per lunedì 10 giugno, alle 18, nella sede distaccata del comune a Ghivizzano. E' probabile, quindi, che già in quella sede la questione verrà discussa. Intanto si attendono le motivazioni ufficiali che hanno spinto la consigliera a dimettersi e l'eventuale consigliere che prenderà il suo posto.