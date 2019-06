Mediavalle : coreglia antelminelli



Grande festa di fine scuola a Ghivizzano, una serata da ricordare

sabato, 29 giugno 2019, 16:58

Quale modo migliore di celebrare la fine della scuola e l'inizio delle vacanze se non una bella festa tutti insieme? La scuola primaria di Ghivizzano ha riunito le proprie forze e, con tanta creatività e originalità, nella serata di mercoledì 5 giugno ha portato in scena un delizioso spettacolo presso il centro parrocchiale del paese.



Lo spettacolo, che ha coinvolto tutte le classi del plesso, dai piccoli, emozionati attori della prima ai più esperti e navigati attori della quinta, ha riscosso un grande successo, richiamando non soltanto genitori e parenti, ma molti altri spettatori, per diventare così una vera e propria occasione di celebrazione collettiva.



La rappresentazione, intitolata Gian Burrasca, è liberamente ispirata alla riduzione teatrale di David Conati tratta da ll giornalino di Gion Burrasca scritto da Vamba (al secolo Luigi Bertelli) nel 1907 e si pone a conclusione del "Progetto LibriAMO", portato avanti con passione e costanza da insegnanti e alunni, per un approccio sempre più sensibile e concreto al piacere della lettura. Inutile sottolineare la bravura di tutti i bambini, dai più grandi ai più piccoli, abili nel mettere in scena divertenti siparietti, chi nel ruolo del pestifero Giannino Stoppani, chi in quello dei familiari, chi nel ruolo di altri originali e, talvolta, alquanto grotteschi personaggi. Impossibile, del resto, per i giovani attori non divertirsi nell'impersonare un bambino come loro, pieno di vita, spontaneità e sicuramente di tanta creatività, la cui massima espressione emerge nell'organizzazione delle celebri, esilaranti marachelle.



Complice del successo della serata, Francesco Nutini, attore della Compagnia Teatro Giovani di Lucca che, in qualità di esperto, ha collaborato durante l'anno scolastico con bambini e insegnanti, nell'allestimento dello spettacolo.



Prima dello spettacolo presentazione del Progetto Terra Madre, promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Coreglia Antelminelli e consegna di una pergamena a riconoscimento dell'impegno attivo profuso dal signor Giuliano Bellari, in qualità di esperto di storia del territorio.



Il progetto, nato con lo scopo di favorire una conoscenza più approfondita del luogo, delle sue origini storiche e delle sue tradizioni, ha visto coinvolta la classe V del plesso di Ghivizzano con un lavoro di ricerca sulla Rocca e sulla Torre di Castruccio "Un tuffo nel passato per capire il presente..." in funzione del quale è stato possibile leggere con occhi diversi e con una nuova consapevolezza la realtà circostante.



A questo proposito, attraverso le righe di questo articolo, insegnanti e alunni della classe V rivolgono un particolare ringraziamento al signor Giuliano Bellari che, con il suo sapere, ha arricchito il lavoro di ricerca portato avanti e all'assessore, signora Sabrina Santi, che ha seguito e sostenuto da vicino l'evoluzione del progetto.