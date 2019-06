Mediavalle : coreglia antelminelli



In arrivo il gatto 3D al Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione “G. Lera”

giovedì, 6 giugno 2019, 16:29

I Musei Vaticani, la Galleria degli Uffizi ed il Museo del Louvre, non si sono fatti sfuggire le nuove tecnologie 3D per proiettare in internet alcune loro grandi opere, ma visto l’enorme numero di visitatori la cosa non stupisce molto. Se all’elenco si aggiungesse una gipsoteca di un borgo montano di 1.000 abitanti della Toscana, sorgerebbe un dubbio. È forse un fake news?... Niente affatto.



Anche il Museo della Figurina di Gesso e dell’ Emigrazione di Coreglia Antelminelli, dal 10 giugno pubblica una sua opera in una vetrina virtuale. Si tratta di un’opera che è un simbolo ed icona del Museo ovvero il gatto uno dei pezzi più antichi della collezione presente nelle sale museali. Tutto questo è stato possibile grazie all’Azienda Cresco Lab di Marco Paganucci e Cristiano Cavani start-up innovativa di Coreglia Antelminelli. In Cresco Lab le attività sono in continua evoluzione, ed insieme ai nuovi progetti di meccatronica diffondono i loro servizi 3D come quelli di scansione. Molto legati al loro territorio, alcuni mesi fa hanno avanzato l’idea di donare alla comunità una riproduzione 3D del Gatto simbolo del Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione “G. Lera” di Coreglia, e tutto ciò è stato sostenuto con entusiasmo dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore alla cultura Sabrina Santi, sotto la guida della Soprintendenza di Lucca, con la messa a disposizione dell’opera, e con le scuole che con il risultato ottenuto hanno potuto realizzare delle copie dell’opera a scuola attraverso la stampa 3D. Tale realizzazione rientra nel progetto Amico Museo organizzato dalla Regione Toscana e quest’anno dedicato alle innovazioni che possono essere introdotte nei musei tradizionali.

L’amministrazione comunale è lieta di presentare questi lavori, ossia la versione virtuale e quella materiale, lunedì 10 giugno alle 10 presso la Scuola Primaria di Coreglia Capoluogo al quale è invitata tutta la cittadinanza.