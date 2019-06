Mediavalle : coreglia antelminelli



"Io, una debuttante in mezzo a una schiera di non eletti"

domenica, 9 giugno 2019, 12:54

di andrea cosimini

Si tratta del terzo "pezzo" perso per strada dall'attuale giunta coreglina guidata dal sindaco Valerio Amadei. Dopo le dimissioni presentate dai due assessori esterni Romina Brugioni (leggi qua) e Massimo Bigiarini (leggi), con deleghe rispettivamente alla cultura e al bilancio, il terzo consigliere a lasciare anzitempo il proprio incarico è infatti Sabrina Babboni.



Così come annunciato in esclusiva ieri dalla Gazzetta (qui), la consigliera era stata eletta con la lista "Prima Coreglia" del primo cittadino Valerio Amadei nel 2015 ed aveva davanti a sé ancora un anno di mandato. Le sue deleghe (al turismo e al marketing) erano state però riconsegnate al sindaco già un anno e mezzo fa. Babboni era alla prima esperienza amministrativa e faceva compagnia, in questo, con altri quattro consiglieri messi in lista dal sindaco durante le ultime elezioni (Lara Santi, Stefano Nannini, Ivo Carrari e Barbara Gonnella).



Una storia travagliata quella della giunta Amadei. Dopo le prime "rumorose" dimissioni dell'assessore esterno Brugioni, avvenute nel febbraio 2017, il sindaco fu infatti costretto a nominare un nuovo assessore, Lara Santi, alla quale affidò però deleghe differenti; poi, a distanza di pochi mesi, dovette fare i conti con le dimissioni presentate dall'altro assessore esterno, Bigiarini, e con la richiesta di dismissione delle proprie deleghe da parte del consigliere Babboni. Un doppio colpo basso per il primo cittadino che dovette ricorrere alla nomina di due nuovi assessori, di cui uno esterno (il terzo del mandato), per affidargli le deleghe al turismo e alla cultura (Sabrina Santi) e al bilancio (Ivo Carrari).



In attesa del consiglio comunale di domani sera (lunedì 10 giugno), convocato alle 18 presso la sede distaccata di Ghivizzano, la consigliera Sabrina Babboni ha voluto rendere pubbliche le motivazioni che l'hanno portata a dimettersi dal suo incarico anche in seguito alla notizia apparsa in anteprima ieri sulla stampa.



Questo il testo integrale della lettera:



"Non è mia abitudine scrivere articoli di stampa, ma questo è un caso particolare ed ho ritenuto opportuno usare questo mezzo d’informazione per motivare il pensiero che mi ha portato, mio malgrado, a prendere la decisione di presentare le dimissioni da consigliere comunale eletta nella lista di maggioranza “Prima Coreglia”. Mi sembra doveroso nei confronti di tutti i cittadini, sia di coloro che hanno espresso la loro fiducia nell’urna, ma anche di tutti quelli che non lo hanno fatto, perché il lavoro da me svolto, o meglio dire, quello che avrei voluto svolgere, sarebbe stato a favore di tutta la cittadinanza del comune coreglino.

Fin dall’inizio sono stata consapevole del fatto che la scelta della mia persona, all’interno della lista, è stata non solo l’origine di rifiuti di altre persone che hanno deciso di non mettersi in gioco, ma anche la necessità legale di raggiungere il quorum delle quote rosa che devono essere obbligatoriamente presenti in una lista che si presenta per le elezioni amministrative.

Sono quindi stata una “riserva” che si è sempre presentata, anche durante i comizi elettorali, come una “debuttante allo sbaraglio” piena di dubbi e di paure, ma al tempo stesso piena di entusiasmo e con tanta voglia di imparare al fine di poter realizzare il programma a suo tempo presentato dal gruppo “Prima Coreglia”.

"Ti affiancheremo...", "Ti aiuteremo..." mi fu detto; ma ad oggi, mi sono dimessa con i dubbi che sono rimasti e le paure che si sono trasformate in una grande e profonda delusione.

Ho cominciato questo percorso con un gruppo di persone con le quali durante la campagna elettorale si è instaurato un rapporto amichevole. Gli intenti, la volontà e la reciproca stima dovevano essere il collante necessario al fine di realizzare i progetti discussi e presentati a tutti Voi cari cittadini.

Purtroppo mi sono ritrovata, con il passare del tempo, a dovermi confrontare con persone che, non solo non erano state elette, ma alle quali sono state assegnate delle cariche che, dal mio punto di vista (e non solo dal mio), potevano essere ricoperte dai consiglieri eletti.

Tutto ciò è andato contro quello che era il punto cardine della propaganda del gruppo “Amadei”: gruppo di giovani con idee, senza esperienza politica, ma con grandi capacità!

Ma dopo aver vinto, le capacità le ha cercate altrove. Allora mi viene da pensare che alcuni di coloro che si sono presentati con l’attuale sindaco Amadei, me compresa, sono degli "incapaci".

Il mio più grosso rammarico è quello di aver realizzato ben poco in questi anni ma, esprimendo la mia più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia, posso assicurare che la volontà e la passione a ricoprire il mio ruolo istituzionale l’ho messa fin dal primo giorno di insediamento nella nuova amministrazione.

Comunque concludo dicendovi che, chi in quattro anni (e ovviamente parlo di me) non è riuscito neanche a farsi fare una firma su una delibera di giunta per portare a termine una situazione che sarebbe andata a favore di una associazione di volontariato, non può far altro che arrendersi senza continuare a lottare contro i mulini a vento.

Forse questo è il prezzo che si paga a non essere “politici”.

Grazie a tutti

Saluti

La cittadina

Sabrina Babboni