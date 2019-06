Mediavalle : coreglia antelminelli



La resa dei conti

mercoledì, 19 giugno 2019, 10:43

di andrea cosimini

Ci siamo. Il momento della verità è arrivato o, per lo meno, è molto vicino. Dopo un meticoloso lavoro portato avanti dal giorno “uno” del suo mandato, spendendo il proprio tempo libero nelle stanze del comune per vigilare sulle attività amministrative (presenti e passate), il consigliere di minoranza, capogruppo di “Un futuro per Coreglia”, conta infatti ora di raccogliere, finalmente, i frutti del proprio incessante impegno politico.



Una promessa fatta e mantenuta quella di Taccini che, in tre anni di mandato, ha voluto onorare a pieno il suo ruolo istituzionale di rappresentante dell’”opposizione” collezionando una serie di azioni tra i banchi del consiglio (e non solo) che la dicono lunga sulla sua prolifica attività di consigliere: ha infatti all’attivo ben 45 interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate e ben 33 segnalazioni, esposti e integrazioni degli stessi inviati ai vari organi di controllo quali corte dei conti, varie procure della Repubblica, Autorità Nazionale Anticorruzione, prefettura, carabinieri e guardia di finanza.



Un lavoro senza soluzione di continuità, potremmo dire, che ieri ha portato alla prima udienza a carico di un responsabile tecnico del municipio coreglino, attualmente occupato in un altro comune, presso il tribunale di Lucca.



Una vicenda, questa, che affonda le proprie origini nel giugno del 2016, quando lo stesso Taccini chiese al responsabile dell’ufficio finanziario la situazione debitoria del comune. Dalla documentazione ricevuta, il consigliere rilevò una problematica relativa a dichiarazioni (“probabilmente non veritiere” afferma), rilasciate dal responsabile circa un’insussistenza di debiti fuori bilancio. Da ciò partì l’esposto a vari organi di controllo e, per il momento, è stato dato seguito solo dalla procura della Repubblica di Lucca.



Il consigliere, chiamato a deporre la sua testimonianza, ha posto all’attenzione del giudice anche la questione di varie approvazioni di bilanci, sia previsionali che consuntivi, che, a parere suo, non avrebbero dovuto essere approvati stante la non definizione degli accertamenti finanziari in corso; nonostante il suo ammonimento ai consiglieri, però, tutti i bilanci sono stati approvati.

Ma non è tutto. Taccini ha segnalato inoltre che, alcuni mesi fa, la guardia di finanza di Lucca, su ordine della corte dei conti di Firenze, avrebbe acquisito una serie di documentazioni relative alla costruzione della scuola di Coreglia capoluogo. Il tutto a seguito di un esposto trasmesso dallo stesso consigliere nel gennaio 2018 il quale aveva rilevato una probabile irregolarità dovuta all’assegnazione per il completamento dei lavori.

L’interesse di Taccini si è manifestato, infine, anche sulla ben nota questione legata al campo sportivo di Ghivizzano, per cui ha presentato ben 15 fra esposti, integrazioni e segnalazioni alla regione Toscana. “Veramente una marea di carte che ancora sono al vaglio degli inquirenti – commenta il consigliere - e chissà che fra non molto non si apra un procedimento penale ed amministrativo anche per quel caso. La cosa certa, almeno per ora, è lo stand by della regione sul saldo del contributo, probabilmente a seguito di una delle mie segnalazioni nella quale descrivevo sia la problematica delle infiltrazioni d’acqua all’interno della struttura ogni qualvolta imperversa il maltempo, a causa della mancata costruzione della copertura delle gradinate, sia la richiesta danni di oltre un milione e 300 mila euro, presentata al comune dalle ditte che hanno costruito l’impianto sortivo; richiesta dovuta alla decisione del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori di concludere gli stessi prima di portare a compimento l’intero progetto che prevedeva anche la copertura delle gradinate”.

Un lavoro mastodontico quindi, quello di Taccini, che attende ancora di vedere i suoi frutti. “Queste sono solo le questioni più importanti e più di attualità – dichiara il capogruppo -, ma rimangono tutte le altre che, per spiegarle, ci vorrebbero fiumi d’inchiostro. Quello che ho potuto riscontrare, in questi tre anni di assiduo lavoro all’interno del comune, è il menefreghismo, il pressappochismo ma, soprattutto, l’incompetenza di questa e delle precedenti amministrazioni elette a Coreglia”.



“A conferma di questa affermazione - dice Taccini - c’è il fatto della restituzione del contributo di 600 mila euro alla Regione Toscana, ricevuto dal comune per la costruzione dell’asilo nido di Ghivizzano, mai messo in attività, e del mancato introito di oltre 7 milioni di euro che il comune deve riscuotere dal 1993 ad oggi, riscontrabili dai residui attivi presentati nel bilancio consuntivo del 2018. Ne sono passati di sindaci e di amministratori in tutti questi anni, ma in quanti hanno preso seriamente il ruolo che andavano a ricoprire?”



“Tutto il lavoro da me svolto - termina Taccini - è un segno di lealtà e trasparenza nei confronti di tutti i cittadini del comune coreglino, cosa che, purtroppo, non viene fatta da chi è stato eletto a capo dell’amministrazione comunale da quasi 10 anni. Ancora un anno di sofferenze e poi, speriamo, insieme a tutti i cittadini, che la nuova amministrazione sappia far rialzare la testa a questo territorio martoriato, da anni, da scelte politiche disastrose”.



Insomma, Taccini ha voluto scoprire le carte sul tavolo: ora non resta che attendere la conclusione della partita sperando, ovviamente, che ad uscirne vincitori siano, sempre e comunque, i cittadini.