Mediavalle : coreglia antelminelli



Lezioni di poesia a Lucignana con Alba Donati e Giulia Martini

giovedì, 27 giugno 2019, 12:44

Lezioni di poesia, con letture, approfondimenti e laboratorio di scrittura, all'aperto. Lucignana è un piccolo, meraviglioso, borgo a due passi dalla Garfagnana, a due passi da Casa Pascoli e luogo di nascita di Alba Donati che, insieme a Giulia Martini, condurrà il corso. Il set, tra gli Appennini e le Apuane, prevede lezioni sul sagrato dell'Eremo di Sant'Ansano, che risale a prima dell'anno Mille e che svetta in cima a un bosco di acacie, poi nel campo detto dell'Orticaia all'ombra di lecci millenari. Le due poetesse, o poete (a voi la scelta), analizzeranno i punti di forza di alcune poesie di Pascoli, Betocchi,Pasolini, Lamarque, Cavalli, Szymborska, Majakovskij, Cvetaeva per passare al laboratorio di scrittura en plein air.

Verità del testo, figure retoriche, rime, metrica ma anche voce e tono, istanze liriche e narrative, tutto all'insegna del confronto, della lezione frontale dove chi ascolta sia anche parte attiva, sia il 'tu' a cui come messaggio in bottiglia, la poesia deve arrivare. Il corso è organizzato da FENYSIA Scuola di linguaggi della cultura, con sede a Firenze in via de' Pucci 4.

Alba Donati è nata a Lucca e vive tra Firenze e Lucignana. Saggista e poetessa, consulente editoriale e curatrice di eventi e festival, è stata nominata nel febbraio 2016 presidente del Gabinetto Vieusseux. La sua prima raccolta "La repubblica contadina" ha vinto, nel 1988, il Premio Mondello Opera Prima. Nel 2018 è uscito "Tu paesaggio dell'infanzia" che raccoglie le sue poesie dal 1987 ad oggi (edito da La nave di Teseo).

Giulia Martini è nata a Pistoia e vive a Firenze, dove si è laureata in Letteratura italiana contemporanea con una tesi su "Pigre divinità e pigra sorte" di Patrizia Cavalli. Ha esordito nel 2015 raccogliendo trentotto componimenti sotto il titolo "Manuale d'Istruzioni" (Gruppo Albatros Il Filo). Nel giugno 2018 è uscita la sua seconda raccolta di testi poetici, "Coppie minime" (Interno Poesia). Sempre per Interno Poesia ha curato l'antologia "Poeti italiani nati negli anni '80 e '90". Alcuni inediti sono usciti sulla rivista "Paragone Letteratura", fondata da Roberto Longhi.



Appuntamento con "Buongiorno Poesia", lezioni en plein air a Lucignana, con Alba Donati e Giulia Martini, sabato 29 e domenica 30 giugno.