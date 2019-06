Medici di famiglia, arriva il dottor Stefano Morotti

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 5 giugno 2019, 08:48

Si conclude il percorso annuale alla scuola di Musica H-Demia Mediavalle di Diecimo con il saggio preparato da insegnanti e allievi, che avrà luogo presso la sede dell'Associazione sabato 8 giugno a partire dalle 18

martedì, 4 giugno 2019, 09:48

Presto inizieranno le presentazioni del libro, in giro per la Toscana. Il primo appuntamento con Maria Pia Michelini è sabato 8 giugno, alle 17.45, al Parco di Monsagrati, durante la rassegna “Quando le idee diventano libri”, promossa dal Comitato “La Valfreddana delle idee” per valorizzare gli scrittori del territorio

lunedì, 3 giugno 2019, 14:56

Grande soddisfazione per la riconferma a sindaco di Pescaglia con il 76,7% dei voti, migliorando del 9% il risultato di cinque anni fa e ottenendo in ognuno dei sei seggi una quota di consensi superiore al 67%, con il picco dell'86,4% in quello di Monsagrati.

sabato, 1 giugno 2019, 12:00

La liberazione di Pescaglia, il ruolo dei partigiani, le ferite che i nazifascisti hanno lasciato sul territorio. Sono alcuni dei temi che saranno al centro dello spettacolo "La guerra racconta" che lunedì 3 giugno alle ore 17.15 al Teatrino di Trebbio sarà messo in scena dai ragazzi e dalle ragazze...

venerdì, 31 maggio 2019, 18:06

Anche questa estate non mancherà il "Burracando in Piazza" promosso dalla Croce Verde Lucca sezione Mediavalle in collaborazione con la pro loco e con il patrocinio del comune di Coreglia Antelminelli. L'incasso verrà utilizzato per l'acquisto di un mezzo attrezzato

martedì, 28 maggio 2019, 12:29

Per il terzo anno consecutivo a Coreglia Antelminelli si svolgerà la Scuola nel Bosco, un progetto estivo per bambini dai 4 ai 10 anni, che si terrà a Luglio e ad Agosto grazie alla dottoressa Lucignani Carlotta, pedagogista nativa di Coreglia che attualmente lavora e coordina il progetto permanente di...