Muore operaio a Vitiana: comunità in lutto

lunedì, 17 giugno 2019, 16:51

Nella tarda mattinata di sabato (15 giugno) la piccola comunità di Vitiana, nel comune di Coreglia, è rimasta costernata per l'improvvisa scomparsa di Antonio Baldassari, operaio di 51 anni, residente in Località ai Campi 1, insieme alla compagna Elisa e ai loro tre piccoli figli, ma originario di Bagni di Lucca.

A ricordare la sua figura è stata la comunità cristiana di San Silvestro in Vitiana: "Di lui cuore e occhi conservano tanti ricordi di momenti sereni vissuti in famiglia e in paese, col sorriso a rischiarargli il volto e la battuta cordiale sulle labbra. Ci ritroviamo increduli che proprio nella casa dove ha cercato e costruito l’amore e di fronte alla quale capitava spesso di ricevere il suo saluto all'ingresso o all'uscita da Vitiana, un malore fulmineo l’abbia consegnato alla morte".

La celebrazione delle esequie è fissata per mercoledì 19 giugno alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Fornoli.