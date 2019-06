Mediavalle : coreglia antelminelli



Nuovo studio legale a Ghivizzano con gli avvocati Stefano Torriani e Romina Brugioni

martedì, 11 giugno 2019, 12:20

di loreno bertolacci

Ghivizzano ha visto la recente apertura di un nuovo studio legale che, finalmente in controtendenza ed insieme a quello notarile già aperto da anni, darà lustro alla collettività del comune di Coreglia e non solo.



Il comune coreglino ha visto tante attività commerciali e professionali cessare in questi ultimi tempi. Una ghivizzanese doc, l’avvocato Romina Brugioni, insieme al collega residente a Barga avvocato Stefano Torriani, hanno aperto una nuova sede in Viale Nazionale n. 73 per avvicinarsi alla propria clientela presente sul territorio dove sono nati e vissuti per tanti anni. Abbiamo incontrato i due avvocati ed abbiamo posto alcune domande.

Come è venuta l’idea di aprire lo studio proprio a Ghivizzano?

“Ci conosciamo da tanti anni , a partire dal liceo fino alla pratica legale presso lo stesso studio professionale -ci riferisce l’avvocato Romina Brugioni- siamo stati per anni sempre su Lucca ma tanti clienti ci chiedevano di avvicinarci per avere una sede in media valle, in quanto per loro più comoda. Abbiamo deciso per Ghivizzano perché non c’è un servizio del genere nel paese ed anche vorremmo rivitalizzarlo un po’, vista la chiusura di tante attività in questi ultimi anni. Abbiamo unito le nostre rispettive competenze per intraprendere questa nuova avventura insieme, confidando in un rapporto di stima reciproca ed una grande esperienza in comune che parte fin dal liceo.”

Di cosa vi occupate a livello giuridico?

“Grazie ad una base comune di studi ed alla nostra esperienza lavorativa condivisa ci occupiamo soprattutto di diritto civile, -ci riferisce l’avvocato Stefano Torriani- oltre che, in particolare Romina, di diritto penale. Personalmente negli ultimi tempi ho approfondito lo studio della privacy e alcuni anni fa, per la mia passione per calcio e pallavolo ho seguito un master di diritto e giustizia sportiva. Sono iscritto al gratuito patrocinio civile ed all’albo degli amministratori di sostegno e tutori presso il Tribunale di Lucca, mentre Romina è iscritta al gratuito patrocinio sia civile che penale.

Ci occupiamo in particolare di diritto di famiglia (separazioni, divorzi, successioni etc) di contrattualistica, infortunistica e recupero crediti. Essere in due ci completa come competenze al fine di dare il servizio più ampio possibile.”

Lo nuova sede dello studio è aperta da poco, che clientela offre questa zona, diversa dalla citta?

“Persone e famiglie per quanto riguarda il civile e penale –riferiscono di due avvocati-, mentre abbiamo diverse aziende che chiedono il nostro intervento sia per la privacy che per il recupero crediti. Nel contrattuale abbiamo privati ed aziende soprattutto per quanto riguarda le locazioni, sia commerciali che abitative, e la privacy, argomento attuale ed importante. Non ci sono particolari differenze rispetto agli studi in città da un punto di vista di clientela. “

Dalle vostre esperienze professionali, secondo voi l’area periferica è più litigiosa che Lucca città?

Ci riferisce l’avvocato Torriani: “sono diversi motivi di litigio. Nella nostra zona sono più frequenti le liti relative ai diritti di proprietà, specie immobiliare. Ci sono diversi tipi di litigiosità e i più svariati sono i motivi del contendere al giorno d’oggi. Nelle nostre zone, secondo la mia esperienza, il famoso detto “quello che è mio è mio” forse è più sentito rispetto alla città e quindi maggiori sono i motivi di lite per la tutela dei propri diritti. Sono un po’ cambiati i motivi di litigio negli anni ma permangono ancora i problemi di confine, di invasione di proprietà, di possesso, di diritti di servitù e di passo etc. “

L’avvocato Romina Brugioni continua: “Ho collaborato per un certo periodo con un’associazione a tutela del consumatore. Avendo conseguito, dopo la laurea, il dottorato di ricerca in storia del diritto, ho affiancato l’esercizio della professione di avvocato all’attività in ambito accademico, sia presso l’Università degli Studi di Pisa sia a Roma, dove ho insegnato storia del diritto medievale, diritto feudale e ordinamenti degli antichi stati italiani presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, esperienza che ho sospeso temporaneamente a seguito della nascita, sette mesi fa, di mia figlia”

Si sta risvegliando la nostra zona. Un’attività importante per tutti con eccellenze a livello accademico e professionale, completando un quadro professionale che va a movimentare di nuovo la frazione di Ghivizzano. Un augurio ai due avvocati che hanno creduto nelle potenzialità del territorio, contribuendo con l’apertura del nuovo studio professionale ad invertire una tendenza e fare rinascere un interesse sopito da tempo.