Mediavalle



"Remaschi nuovo sindaco di Coreglia?"

giovedì, 20 giugno 2019, 10:28

Il consigliere di minoranza e capogruppo di "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, interviene dopo la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Ghiviborgo e prende di mira l'assessore regionale Marco Remaschi sullo stadio.



“E’ giunta come un temporale a ciel sereno – esordisce ironicamente il consigliere - la notizia che a Coreglia Antelminelli è stato eletto un nuovo sindaco. Forse è meglio dire… si è autoeletto nuovo sindaco”.



“Anche se solo pochi se ne sono resi conto – incalza Taccini -, da ieri, 19 giugno, il signor Marco Remaschi ha deciso che il nuovo campo sportivo di Ghivizzano sarà a disposizione della squadra del Ghiviborgo fin dal debutto nella prossima stagione di serie D. Questo è ciò che ha dichiarato a mezzo stampa. Incredibile ma vero, il signor Remaschi ha preso decisioni che spettano all’amministrazione del comune di Coreglia. Probabilmente pensa di essere ancora il sindaco di quel comune e di poter decidere al posto degli attuali amministratori. Anch’io faccio parte di quella amministrazione e farò di tutto perché le regole vengano rispettate”.

“Il signor Remaschi si guardò bene dal fare certe affermazioni durante il consiglio comunale del maggio del 2015 – ricorda il capogruppo -, dove, insieme al suo collega consigliere e dirigente del Ghiviborgo, Emilio Volpi, votarono a favore del piano triennale dove erano stati inseriti i lavori per il nuovo campo sportivo di Ghivizzano; non poteva farlo perché allora il campo sportivo doveva essere del comune e non del Ghiviborgo; sarebbe andato incontro ad un palese conflitto di interessi”.

“Il signor Remaschi – continua Taccini - si guardò bene dal fare certe affermazioni durante la seduta di giunta regionale dove firmò a favore del contributo da dare al comune di Coreglia Antelminelli per la costruzione del nuovo campo sportivo di Ghivizzano; non poteva farlo perché allora il campo sportivo doveva essere del comune e non del Ghiviborgo; sarebbe andato incontro ad un palese conflitto di interessi. Remaschi, grande politico navigato che cerca di “illudere” il suo avversario politico con una telefonata ed invece rimane “illuso”, probabilmente non sa che per assegnare la gestione di un impianto sportivo comunale, a Coreglia Antelminelli, deve essere seguita una prassi che prevede un bando di gara dove possono prendere parte associazioni e società sportive che abbiano determinate caratteristiche. Sì, probabilmente lo sa ma fa forza sulla sua personalità politica, (anche dopo la telefonata?) per continuare a fare il sindaco a Coreglia”.

“Il signor Remaschi – attacca il consigliere - sarà a conoscenza che sono ancora in corso indagini sulla costruzione del campo sportivo di Ghivizzano? Probabilmente lo sa ma a lui certe cose non interessano, almeno per il momento. Sarà a conoscenza che ci sono delle problematiche relative ai conti per non aver portato a termine il progetto con la copertura delle gradinate? Probabilmente ne è a conoscenza ma farà di tutto per risolvere anche questo problema. Sarà a conoscenza che la Regione Toscana non ha ancora saldato il contributo regalato al comune di Coreglia per la costruzione del campo sportivo di Ghivizzano? Questo senza dubbio lo saprà ma, sempre senza dubbio, saprà cosa fare per disbrigare questa situazione in Regione… sempre che sia in tempo a farlo considerato che la Regione è al corrente della situazione del campo sportivo di Ghivizzano”.

“Il signor Remaschi sarà a conoscenza – affonda Taccini - che esistono tutt’ora delle problematiche relative alla costruzione del campo sportivo di Ghivizzano? No, probabilmente questo lui non lo sa ma ne verrà presto a conoscenza. Sa di aver obbligato i suoi concittadini a spendere 600 mila euro per fare il campo sportivo di Ghivizzano, a lui tanto caro? Si questo lo sa certamente… ma chi se ne frega. Remaschi lo sa che il prossimo anno ci saranno, veramente, le elezioni comunali in quel di Coreglia Antelminelli e se i cittadini sceglieranno una nuova amministrazione che farà esclusivamente gli interessi di tutti i cittadini e non di qualcuno in particolare, deciderà di usare il campo sportivo comunale per ciò che è stato costruito, ovvero per interesse regionale, ogni giorno potrebbe impegnare l’impianto sportivo per tanti tipi di manifestazioni, potrebbe farlo usare alle scuole, non solo del comune di Coreglia ma di tutti i comuni limitrofi, come prevede il “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi”, e non per farvi giocare una sola squadra. Sì, certamente lo sa ma, probabilmente, in questo anno il Regolamento potrebbe essere cambiato”.

“Quello che posso dire con certezza, è che, nonostante tutte le tribolazioni subite per la sua costruzione, le probabili irregolarità al vaglio della magistratura, dell’Anac, della Corte dei Conti e della guardia di finanza, il costo spropositato fatto pagare ai cittadini, le sue criticità all’interno della struttura ogni volta che fa due gocce, l’impianto sportivo non è male e, una volta terminato, sarà un fiore all’occhiello del comune di Coreglia Antelminelli. Qui mi fermo scusandomi con tutti per avere usato troppo insistentemente l’appellativo “signor” ma io mi ritengo una persona educata, per niente prepotente e, soprattutto, leale anche con gli avversari sia politici che sportivi”.