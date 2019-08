Mediavalle



A Colognora di Pescaglia un concerto per ricordare Alfredo Catalani

giovedì, 1 agosto 2019, 08:30

In considerazione dei legami del musicista Alfredo Catalani con Colognora di Pescaglia e in particolare da quando è stata realizzata una sala-museo dedicata al musicista Alfredo Catalani, morto il 7 agosto 1893, ogni anno per ricordare ed onorare questo illustre compositore viene organizzato un concerto.

Con questo scopo nella chiesa dei Santi Michele e Caterina di Colognora, domenica 4 agosto alle 17,30 si svolgerà un concerto con ingresso libero e con musiche di: G. Puccini - P. Mascagni - G. Donizetti - A. CatalanI - A. Vivaldi – C. Saint-Saens.

Le voci saranno di: Sara Guidi – Soprano; Letizia De Cesari – Mezzosoprano; Stefano Adabbo al Pianoforte. Direzione Artistica: Maestro Graziano Polidori.

Nella sala Catalani saranno esposte alcune delle lettere e cartoline scritte di pugno dal Catalani, inoltre con l'occasione presenteremo alcuni cimeli gentilmente donati da Roberto Lenzi e Massimo Romanini.

Sarà esposta anche una sorpresa, nella settimana scorsa è arrivato dal Giappone un regalo inaspettato da parte del prof. David Chandler di Kyoto, là dove lo stesso all'università di quella città ha la cattedra di letteratura inglese ed è un fervente appassionato di musica del verismo italiano, di fatto ha curato l'edizione in inglese di due libri su Alfredo Catalani.

Si tratta di un documento incorniciato del 1893, nel quale con una grafia minuscola viene esposta una biografia di Catalani scritta in parte da Giuseppe Depanis, poi proseguita da qualche grande ammiratore di Alfredo, all'interno del cimelio c'è anche un piccolo ritratto del compositore disegnato a mano.

Curiosità il cimelio di cui sopra era stato acquistato a Lucca diversi anni or sono e proprio il prof. Chandler, dopo aver scoperto del nostro museo, ha voluto che tornasse a casa.

Il “Museo del castagno” e la sala museo dedicata ad Alfredo Catalani domenica 4 resteranno aperti dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – chiusura anticipata proprio in considerazione del concerto.