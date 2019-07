Mediavalle



A Coreglia l'ultima serata del torneo di burraco

venerdì, 26 luglio 2019, 14:07

Ultima serata di “Burracando in piazza 2019”, il torneo itinerante di burraco organizzato da Croce Verde P.A. Lucca, comune di Coreglia Antelminelli e Pro Loco-Coreglia che nei mesi di giugno e luglio ha portato entusiasmo ed allegria nelle frazioni del comune di Coreglia Antelminelli. Sabato 27 luglio sarà infatti la volta dell’appuntamento conclusivo, che si terrà proprio a Coreglia, in via della Penna.

Il programma della serata prevede un apericena dalle ore 19.00; alle 20.45 partiranno le iscrizioni, mentre alle 21.00 verrà dato il via al torneo di carte. Come per le altre serate, in palio prodotti eno-gastronomici di altissima qualità.

Il costo dell’iscrizione è di 5 euro per ciascun partecipante; il ricavato sarà destinato all’acquisto di un automezzo attrezzato. Per informazioni e prenotazioni, chiamare il 349 441 9842.