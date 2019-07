A Lucignana quarta serata di “Burracando in Piazza 2019”

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 2 luglio 2019, 16:11

Un'opportunità di finanziamento a fondo perduto per affrontare i problemi delle filiere rurali e per migliorare le relazioni di mercato. È quella che si apre grazie al bando PIF (Progetti Integrati di Filiera) che punta all'integrazione e alla sinergia tra imprese per affrontare a livello territoriale specifiche criticità

martedì, 2 luglio 2019, 10:51

I militari della stazione di Coreglia Antelminelli, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, tre uomini, nomadi domiciliati nel campo di Lucca

domenica, 30 giugno 2019, 11:39

Sale la protesta nel capoluogo di Coreglia Antelminelli dopo il mancato funzionamento, da una settimana, dello sportello bancomat. I cittadini ne approfittano per far emergere tutte le piccole, ma allo stesso tempo grandi, porblematiche che affliggono il paese

sabato, 29 giugno 2019, 16:58

La scuola primaria di Ghivizzano ha riunito le proprie forze e, con tanta creatività e originalità, nella serata di mercoledì 5 giugno ha portato in scena un delizioso spettacolo presso il centro parrocchiale del paese

sabato, 29 giugno 2019, 14:41

Un tavolo unico capace di riunire tutti i soggetti coinvolti che discuteranno in modo condiviso e partecipato; un metodo di lavoro per il futuro improntato sul confronto aperto; l'individuazione delle priorità su cui lavorare: sono questi i tre obiettivi focalizzati dalla Conferenza regionale sulla caccia 2019 appena conclusasi al Centro...

giovedì, 27 giugno 2019, 12:44

Appuntamento con "Buongiorno Poesia", lezioni en plein air a Lucignana, con Alba Donati e Giulia Martini, sabato 29 e domenica 30 giugno