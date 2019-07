Mediavalle



A Pescaglia incontro sulle opportunità del bando Pif per le filiere rurali

martedì, 2 luglio 2019, 16:11

Un'opportunità di finanziamento a fondo perduto per affrontare i problemi delle filiere rurali e per migliorare le relazioni di mercato. È quella che si apre grazie al bando PIF (Progetti Integrati di Filiera) che punta all'integrazione e alla sinergia tra imprese per affrontare a livello territoriale specifiche criticità. La dotazione finanziaria è di 870 mila euro ed è stata messa a disposizione dal GAL MontagnAppennino grazie al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (Feasr) nell'ambito del Programma di sviluppo rurale PSR Toscana 2014-2020 programmazione Leader. Sarà questo il tema dell'incontro promosso dall'amministrazione comunale di Pescaglia, rivolto agli operatori dei settori turistico e commerciale, che si svolgerà giovedì 4 luglio alle ore 18 nel palazzo del Comune di Pescaglia. Durante l'appuntamento saranno illustrati i dettagli del bando, che scade giovedì 25 luglio alle ore 13.



"La competitività di un territorio passa anche attraverso un gioco di squadra fra attori locali e istituzioni commenta l'assessora al turismo del comune di Pescaglia, Beatrice Gambini -. Grazie a questa sinergia possono essere attratti sul territorio importanti finanziamenti europei. L'amministrazione comunale crede fortemente in questo metodo di lavoro, quindi invitiamo tutti gli interessati a partecipare all'incontro".



Potranno essere ammessi i progetti integrati di filiera con importi minimi di contributo complessivo non inferiore a euro 20 mila euro. Il massimo di contributo concedibile per ogni progetto PIF è pari a 200 mila euro.