Mediavalle



Bando Pif, a Pescaglia si elaborerà un progetto per la valorizzazione dei centri storici

giovedì, 11 luglio 2019, 12:00

Un progetto per valorizzare e rivitalizzare i borghi storici di Pescaglia attraverso il turismo e il commercio. Lo presenteranno alcuni soggetti privati del territorio cogliendo le opportunità del bando Pif che mette a disposizione finanziamenti a fondo perduto. È quanto emerso durante la riunione della scorsa settimana nel palazzo municipale di Pescaglia, che ha coinvolto diverse piccole e medie attività del territorio. Proprio una di queste, il ristorante "La Collina" di Loppeglia, si è dichiarata disponibile a fare da capofila, coordinando tutte le attività. A tal proposito per sabato prossimo, 13 luglio, alle ore 10.30 nella sala consiliare di Pescaglia si terrà un incontro a cui sono invitate a partecipare tutte le attività che vogliono aderire al partenariato oppure che sono interessate a saperne di più.



Per il territorio di Pescaglia si aprono quindi nuove prospettive di sviluppo grazie agli interventi che potrebbero interessare, qualora il progetto venisse approvato, realtà del territorio. Il Pif, infatti, ha una dotazione finanziaria di 870 mila euro messa a disposizione dal GAL MontagnAppennino grazie al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (Feasr) nell'ambito del Programma di sviluppo rurale PSR Toscana 2014-2020 programmazione Leader.