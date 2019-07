Mediavalle



Croce Verde, successo per il torneo di burraco a Coreglia

lunedì, 15 luglio 2019, 12:15

Un luglio pieno di iniziative, per la Croce Verde P.A. di Lucca. Venerdì sera si è tenuta la quinta serata di “Burracando in piazza”, torneo itinerante di burraco organizzato dalla sezione Mediavalle della Croce Verde PA di Lucca, dal comune di Coreglia Antelminelli e dalla Pro Loco – Coreglia. Tanti i partecipanti all’appuntamento presso gli impianti sportivi di Tereglio che, dopo una pizzata in compagnia, si sono sfidati per aggiudicarsi i gustosi premi messi in palio per i vincitori.

La prossima – e penultima - serata della manifestazione è prevista per venerdì 19 luglio a Gromignana, presso i locali parrocchiali, con apericena a partire dalle ore 19.30, iscrizioni al torneo alle 20.45 e inizio del gioco alle 21.00. Il costo di iscrizione è sempre di 5 euro a partecipante, con incasso delle serate destinato all’acquisto di un automezzo attrezzato. Per info e prenotazioni, chiamare il numero 349 843 4075.