È uscito "Erasmus", il nuovo singolo musicale dei Fortissimi Uomini Lampo

mercoledì, 24 luglio 2019, 09:46

È finalmente uscito il nuovo singolo della band lucchese Fortissimi Uomini Lampo, "Erasmus (la sottile differenza tra amore e sesso spiegatami da Pablo & Miguel)". Il brano racconta delle preoccupazioni (fondate?) di un ragazzo che vede la propria fidanzata partire per un anno di Erasmus nella città di Siviglia. La canzone è accompagnata da un videoclip uscito su YouTube, girato tra Marina di Pietrasanta, Lido di Camaiore, Viareggio e Barga. I videomaker sono Stefano Cosimini e Simone Gonnelli, dellaNeon Film Production. Il brano anticipa, assieme al singolo "Pornostar" uscito lo scorso dicembre, la pubblicazione del secondo disco della band attualmente in lavorazione e che dovrebbe vedere la luce tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.



Biografia della band: I Fortissimi Uomini Lampo sono la prima, nonché unica, band musicale attualmente esistente con sede aPiano della Rocca. Formata da sei membri provenienti dai comuni limitrofi (Barga, Borgo a Mozzano, Gallicano e Lucca), sono attivi sul territorio provinciale e regionale da alcuni anni. Nati nel 2012 tra i banchi di scuola, quando Tommaso Baldacci e Davide Frediani decidono di portare una chitarra per suonare alcune canzoni e intrattenere i compagni all'intervallo, i Fortissimi Uomini Lampo sono una band che affonda le proprie radici nella visione della musica come forma di divertimento e spettacolo. Quella prima breve esperienza fa scattare nei due una scintilla che li porterà nei mesi successivi a contattare altri musicisti per formare un gruppo musicale vero e proprio e per portare i propri inediti sui palchi della mediavalle e della lucchesia. Dopo numerosi rimaneggiamenti di formazione e diversi cambi di nome, nel 2018 viene scelto il definitivo Fortissimi Uomini Lampo, in occasione dell'evento di lancio del primo cd della band: "Glauco", album autoprodotto di 10 brani che prende il nome da un amico d'infanzia dei membri della band. Il 2018 e il 2019 sono anni di svolta per il gruppo che sull'onda dell'entusiasmo per l'uscita del primo cd intensifica la propria attività live e prima viene selezionato per l'importante contest nazionale Arezzo Wave, poi vincel'Artemica Contest esibendosi in finale sul palco del primo maggio di Capannori a fianco dei Ros, Simone Cristicchi, Cristina d'Avena e i Gem Boy.

Guarda i video della band:



Video di "Erasmus": https://www.youtube.com/watch?v=x6R7vgiF9jc

Video di "Pornostar": https://www.youtube.com/watch?v=FmhOKghDu3o

Video di "Disco Poser": https://www.youtube.com/watch?v=-HB0J5mWmpM

Ascolta i Fortissimi Uomini Lampo su Spotify:



Link Spotify della Band: https://open.spotify.com/artist/0LHXODmz74X6hnLBVyFOhc