Mediavalle



Gemignani e Bertieri uniti per la messa in sicurezza del Ponte delle Catene

lunedì, 29 luglio 2019, 14:47

di simone pierotti

Una segnalazione e un appello congiunti da parte dei consiglieri comunali Claudio Gemignani di Bagni di Lucca e Yamila Bertieri di Borgo a Mozzano. Sta facendo il giro dei social e del web un video che ha come oggetto il Ponte delle Catene, l’opera che unisce l’abitato di Chifenti a Fornoli, a cavallo tra i due territori comunali.

“Opposizione unita per un problema che ci unisce – è l’introduzione dei due consiglieri - il Ponte infatti unisce Chifenti a Fornoli sia storicamente che a livello commerciale. Dopo un recente restauro, la pavimentazione del ponte si è deteriorata, alcuni giorni fa una donna è caduta facendosi male”.

“Chiediamo una messa in sicurezza del ponte, che non può limitarsi a qualche barriera lasciata lì. Basta vedere che le biciclette e i motorini passano ugualmente. Chiediamo un progetto di piu ampio respuro, mettendo in sicurezza tutto lo spazio, evitando per esempio che i ragazzi si tuffino dal ponte, e la pavimentazione venga sostituita. L’intervento deve essere rapido sia per tutelare la bellezza del monumento che per la sicurezza dei cittadini, e per valorizzare il ponte e tutta l’area attorno”.