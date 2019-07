Mediavalle : diecimo



H-Demia Mediavalle attiva anche in estate con presentazioni e corsi gratuiti

lunedì, 15 luglio 2019, 17:25

Con la chiusura dei corsi, dopo l'ottima riuscita del saggio dell'8 giugno, la Scuola di Musica H-Demia Mediavalle di Diecimo, ha organizzato presso la propria sede, dei minicorsi gratuiti (appena conclusi) su tutti gli strumenti a disposizione.

E' stata data così la possibilità ai più piccoli e non solo, di capire quali possono essere le loro aspirazioni ed aspettative in campo musicale. Inoltre sempre a titolo gratuito ed in collaborazione col "Bruco Mela" di Piano di Coreglia, la scuola di musica con i propri insegnanti, si è resa disponibile a vari incontri con i bambini che frequentano la ludoteca. Sono stati presentati e fatti provare: la chitarra, il violino, la batteria e prossimamente il pianoforte. Insomma un NON-STOP per la Scuola di Musica H-Demia Mediavalle attiva sul territorio dallo scorso settembre e sempre disponibile a collaborazioni con altri Enti e Associazioni; come nel caso dei Mercatini di Natale di Diecimo organizzati dal Comune di Borgo a Mozzano e La Festa dell'Olio organizzata dal Comitato di Valdottavo.

Per informazioni telefonare al 392 546 8655.