Mediavalle



Incidente a Monsagrati, coinvolta bimba di 2 anni

domenica, 7 luglio 2019, 20:41

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito grave in un incidente avvenuto poco dopo le 18 a Monsagrati (Pescaglia). Coinvolta anche una bambina di 2 anni.



A scontrarsi sono state due auto. Una Audi con all'interno una famiglia (padre, madre e figlia) viaggiava in direzione Lucca quando si è scontrata con una Volkswagen guidata da un turista americano.



Sul posto il 118 ha mandato due ambulanze. Tutti e quattro i viaggiatori sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.