Mediavalle : coregli antelminelli



Nasce un comitato per la riqualificazione di Lucignana

mercoledì, 31 luglio 2019, 15:00

Una libreria, un teatro, una residenza per traduttori, la valorizzazione dell'Eremo - un comitato scientifico che vede la presenza, tra gli altri, di Roberto Andò e Corrado Augias, Carmen Pellegrino e Fabio Genovesi, Vittorio Sgarbi e Dario Franceschini, Paolo Hendel e Ilide Carmignani - tutto questo si può fare in un borgo di 180 abitanti tra gli Appennini e le Apuane. Per farlo è nato un comitato per iniziativa di Alba Donati, poetessa e fondatrice della Scuola dei linguaggi della Cultura Fenysia e presidente del Gabinetto Vieusseux, nata e cresciuta a Lucignana. L'origine è la sua idea di aprire una libreria a Lucignana, finanziata attraverso un'azione di crowdfunding tanto che lei stessa avvia un crowfunding su Facebook dal titolo "Aprire una libreria in un piccolo borgo". L'iniziativa ha immediatamente successo e attenzione social, web, radio, tv e carta stampata. La raccolta raggiunge e supera l'obiettivo dichiarato in soli due mesi: 5915,00 € su FB e altri 4218,00 via IBAN.

La missione del comitato è promuove la riqualificazione e la valorizzazione culturale e urbanistica del borgo di Lucignana a partire dall'apertura di una libreria/ caffetteria e di una residenza per traduttori e artisti.

Nel futuro vuole lavorare a ulteriori obiettivi come: la ristrutturazione del cinema/teatro, la valorizzazione del percorso e dell'Eremo di Sant'Ansano, la nascita di un albergo diffuso, l'apertura di un ristorante oltre a una manutenzione attenta del territorio e degli edifici e dei percorsi storici, nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio in abbandono e dei terreni adiacenti degradati, la salvaguardia e il recupero di beni culturali, storici e artistici, la realizzazione di centri di vendita e promozione di prodotti tipici locali, l'incentivazione al consumo e alla vendita di prodotti agroalimentari a "filiera corta" e "chilometro zero".

Il luogo:

Lucignana è un paese di 180 abitanti, unito e vivace, connotato da un incremento della percentuale di residenza di giovani tra i 20 e i 30 anni, e il conseguente aumento del numero delle famiglie residenti e dei bambini. E' un luogo amato anche dagli stranieri, infatti molte famiglie inglesi, israeliane, francesi, vi hanno casa. Non ha purtroppo nessun servizio: niente bar, negozi, edicole, farmacie. Solo una bottega di alimentari che apre 2 ore al mattino. Non c'è la scuola, è a valle. Ci sono molte case abbandonate, in condizioni di pericolo, accanto a case ristrutturate e ben tenute. La strada principale ha necessità di una manutenzione più attenta, onde evitare incidenti. La vista e il clima sono meravigliosi. Stretta tra gli Appennini e le Apuane, offre scorci spettacolari.

Lucignana è nata prima dell'anno mille intorno al Castello, di cui si conservano le mura. Ha una bella Pieve con Affreschi di Ippolito Sani, e un eremo, l'Eremo di Sant'Ansano, anch'esso sorto prima dell'anno 1000, ristrutturato anni fa con le elemosine dei cittadini, ma bisognoso di ulteriori restauri. Così la bellissima Marginetta che sta per crollare.

Obiettivi:

- costituzione di una libreria caffetteria e di una residenza per traduttori e artisti previo lavoro di ristrutturazione

- recupero del cinema-teatro cittadino, che necessita di progettazione e ristrutturazione

- la riqualificazione del patrimonio edilizio in abbandono e dei terreni adiacenti degradati

- la salvaguardia e il recupero di beni culturali, storici e artistici, come le vecchie mura, la porta di ingresso al Castello, la Chiesa di Santo Stefano

- la realizzazione di un ristorante in luogo da identificare e previa necessaria ristrutturazione.

- centri di vendita e promozione di prodotti tipici locali, l'incentivazione al consumo e alla vendita di prodotti agroalimentari a"filiera corta" e "chilometro zero"

- la ristrutturazione del fondo viario secondo le norme della Soprintendenza e la manutenzione delle vie interne ed esterne

- la valorizzazione del percorso che porta all'Eremo di Sant'Ansano, un selciato risalente al 1200, attualmente distrutto

- valorizzazione e inserimento dello stesso Eremo (anno Mille) nei percorsi della Via Francigena o degli Eremi, previa costruzione di percorso di accesso consono.

Attività proposte:

Il Comitato farà della libreria un centro di aggregazione in collaborazione con le realtà del territorio, attraverso l'istituzione di scuole estive, l'incentivazione alla lettura per gruppi di adulti e bambini, con l'obiettivo di combattere l'abbandono degli studi, tendenza frequente di questi luoghi; la promozione dell'attività di formazione post-universitaria, nonché l'organizzazione di conferenze, spettacoli, iniziative editoriali, rassegne cinematografiche, creazione e gestione di spaziespositivi, la realizzazione di itinerari turistico culturali.

Risultati attesi:

Incentivazione del turismo in relazione al fatto che il borgo è calato in un'area di crescente interesse: Barga, Lucca, la Versilia, la Garfagnana. Aumento della proposta lavorativa per gli abitanti del paese, e diffusione delle sue ricchezze alimentari. Costituzione di un polo culturale di riferimento per i comuni limitrofi e per la realtà nazionale e internazionale.

Il Comitato provvede, in particolare, alla ricerca di sponsor e al reperimento di fondi anche attraverso forme di dialogo e collaborazione con la pubblica amministrazione, con le imprese bancarie e commerciali e con tutti i soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità.

Il Comitato ha sede legale in Coreglia Antelminelli (LU), località Lucignana, vicolo sopra la Penna n. 7, e potrà istituire sedi secondarie.

Comitato direttivo: Alba Donati (Presidente) Pierpaolo Orlando (Vicepresidente) Vania Donati (Segretario generale)

Comitato operativo: Valeria Ioele (architetto) Linda Gabriel (consulenza programma), Cino Benelli (avvocato amministrativo)Laura Mammarella (consulente libreria/ eventi) Francesca Ordiligi (eventi) Tina Guiducci ( comunicazione) Giacomo Santi(architetto) Donella Consolati (consulente gestionale) Anna Massaccesi (eventi) Geraldina Fiechter (eventi) Giulia Rovai(tesoriera) Barbara Micheletti (eventi).

In collaborazione con la Croce verde di Lucignana.

Comitato scientifico: Roberto Andò, Corrado Augias, Ilide Carmignani, Anna D'Elia, Dario Franceschini, Francesca Fazzi, Fabio Genovesi, Paolo Hendel, Ippolita Morgese, Luigi Paccosi, Carmen Pellegrino, Sergio Risaliti, Vittorio Sgarbi, Andrea Tagliasacchi.