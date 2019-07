Mediavalle



Otto giornalisti in Mediavalle per vivere "The lands of Giacomo Puccini"

mercoledì, 17 luglio 2019, 12:36

Da mercoledì 17 luglio per quattro giorni otto giornalisti e blogger provenienti da diversi paesi europei vivranno un'esperienza full immersion alla scoperta del nostro territorio, ed in particolare dei luoghi più rappresentativi della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nel segno di The lands of Giacomo Puccini.

Il tour, organizzato da Lucca Promos, è l'occasione per far conoscere e far sperimentare in prima persona, in un'ottica di turismo esperienziale, i percorsi, i servizi e le suggestioni del territorio per essere poi raccontati attraverso articoli e redazionali ai loro lettori e followers.

Prima tappa del tour è il centro storico di Lucca con la visita al Puccini Museum - Casa Natale di Giacomo Puccini e alla Domus Romana e con la partecipazione ai concerti del Festival Virtuoso e Belcanto, in programma a Palazzo Pfanner e nella Chiesa dei Servi.

Seconda tappa la Mediavalle con la visita al Museo Celle di Puccini, il Ponte del Diavolo e una degustazione di prodotti tipici, vino e olio in collaborazione con l'Associazione Strade del Vino e dell'Olio Lucca, Montecarlo e Versilia. La delegazione proseguirà il tour nella Piana di Lucca, dove potrà ammirare le ville nobiliari lucchesi, ed assistere ad un concerto nella splendida cornice di Villa Reale.

Ultima tappa del press trip la Versilia, dove i giornalisti visiteranno la città e avranno l'opportunità, grazie alla collaborazione del Consorzio Navigo, di visitare il distretto nautico. L'itinerario versiliese si completerà con la visita di Pietrasanta con i suoi laboratori artigiani, le sue gallerie d'arte, la visita del Chiostro di Sant'Agostino e del MuSA.

Non mancheranno la passeggiata sul pontile di Lido di Camaiore e lo shopping presso le boutique di famosi brand italiani a Forte dei Marmi.

Per l'occasione è stato organizzato un appuntamento speciale presso la Cittadella del Carnevale, che affiancherà alla visita del Museo un workshop dedicato alla lavorazione della cartapesta, grazie all'ospitalità della Fondazione Carnevale.

La Bohème in scena sabato prossimo al Grand Teatro all'Aperto di Torre del Lago, ospiti della Fondazione Festival pucciniano, segnerà la conclusione del tour.