Mediavalle



Pescaglia, celebrazioni in ricordo di don Aldo Mei

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:30

di giulia del chiaro

Numerose iniziative, nei comuni di Lucca, Capannori e Pescaglia, dedicate alla memoria di Don Aldo Mei in occasione dei 75 anni dalla sua morte. Un programma ricco di eventi, tra Fiano, Lucca e Ruota che, a partire da questo venerdì, proseguiranno fino a domenica 25 agosto tra mostre fotografiche, passeggiate commemorative, messe e la proiezione – in prima assoluta – del docufilm dedicato al personaggio.

Una celebrazione in grado di unire i tre comuni nel ricordo del sacerdote che con la sua vita, la sua vocazione ed il suo esempio, ha attraversato e lasciato il segno in tutti e tre i territori facendone luoghi simbolo di una triste pagina di storia che lo vide, un mese prima della librazione della città, cadere sotto il fuoco di un plotone di esecuzione nazista: “una serie di giornate in ricordo di Don Aldo Mei rese possibili grazie al protocollo siglato tra i tre comuni – ha spiegato la consigliera provinciale Roberta Menchetti – che costituiscono i luoghi più importanti della vita del religioso che, nato a Ruota e divenuto parroco di Fiano, nel 1944 fu denunciato, per la vicinanza alle forze partigiane operanti sul territorio, e fucilato sugli spalti delle mura fuori da Porta Elisa”.

Ad illustrare il programma delle iniziative, questa mattina a Palazzo Ducale, erano presenti, oltre a Roberta Menchetti, l’assessore alla continuità della memoria storica del comune di Lucca, Ilaria Vietina, l’assessore alla cultura del comune di Capannori, Francesco Cecchetti, il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, accompagnato dal consigliere comunale Vito La Spina, Luciano Luciani e Stefano Bucciarelli dell'Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea e don Lucio Malanca per la Diocesi di Lucca. Oltre alle figure istituzionali la conferenza ha visto la partecipazione dei protagonisti del docufilm realizzato per gli eventi commemorativi di quest’anno: l’attore lucchese Marco Brinzi ed il regista Stefano Ceccarelli.

Accanto all’obiettivo commemorativo – hanno ricordato i presenti – c’è quello di fare della storia del parroco un esempio grazie alla cui conoscenza capire il presente ed essere vigili contro ogni sopraffazione, intolleranza e violenza: “Ricordare oggi, dopo 75 anni, il sacrificio di Don Aldo Mei, non significa solo avere memoria storica – ha sottolineato, infatti, Ilaria Vietina – ma dare valore alla sua testimonianza di spiritualità ed impegno civile facendone un simbolo di alleanza contro la sopraffazione, l’intolleranza e la violenza – e ha proseguito – importante la costruzione, dopo le rappresentazioni teatrali degli scorsi anni, del docufilm formula leggera e di facile comprensione da portare anche all’interno delle scuole”.

Sarà l’apertura della mostra documentaria e fotografica “L’amore non muore, Don Aldo Mei martire della carità”, allestita nella chiesa parrocchiale di Fiano e curata dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, a dare il via alle celebrazioni il 3 agosto (visitabile dalle 16 alle 19 il 3,4,11,15, 18 e 25 agosto). Durante la prima giornata alle 18 è prevista, inoltre, una passeggiata sul Sentiero della Pace e della Memoria che, dalla frazione di Pescaglia, porta fino al Monte Acuto.

Il 4 agosto – giorno in cui cade l’anniversario dell'uccisione del sacerdote lucchese – sarà denso di appuntamenti: si inizia alle 9 con la celebrazione della messa in memoria di don Aldo Mei, nella chiesa di San Leonardo in Borghi, seguita alle 11 da una seconda funzione religiosa commemorativa nella chiesa parrocchiale di Fiano. La giornata si concluderà al cinema all’aperto di Villa Bottini, alle 20.45, con la proiezione, in prima assoluta e ad ingresso gratuito, del video “Questa terra impastata di sangue, vita, testimonianza e morte di Don Aldo Mei”: “il nostro obiettivo – ha speigato il regista Stefano Ceccarelli – è stato quello di celebrare la figura del sacerdote e rendere più fruibile la sua storia per non dimenticarla e per portarla nelle scuole come esempio di lotta contro ogni sopraffazione”.

Il video, la cui sceneggiatura è stata scritta dall’attore Marco Brinzi e da Luciano Luciani dell’Istituto Storico della Resistenza, ripercorre le tappe della breve esistenza di don Aldo e vede tre importanti interventi: quello dell’Arcivescovo Paolo Giulietti e degli storici Gianluca Fulvetti ed Emmanuel Pesi.

È proprio la sceneggiatura del documentario dedicato al parroco che segna l’ultimo lavoro lucchese dell’attore Marco Brinzi da poco trasferitosi a Roma che – emozionato – è intervenuto in conferenza stampa per sottolineare l’affetto che lo lega alla figura di don Aldo Mei e alla memoria storica della sua terra d’origine: “don Aldo Mei è una figura a cui sono molto legato. Il suo – ha detto – non è stato solo un atto d’amore e di misericordia, ma anche un atto politico dove per politica intendo bene comune e difesa dell’altro anche se diverso da me e questo, visto i tempi che corrono, non può che essere un esempio da coltivare e diffondere”. L’attore ha anticipato, infatti, come l’adattamento cinematografico della scenografia sia un lavoro in corso d’opera dimostrando come “le cose che hanno inizio in questa città abbiano una bellissima conclusione e diffusione”.

La giornata del 4 agosto si concluderà con una fiaccolata al cippo commemorativo di Don Aldo Mei e con la deposizione di una corona da parte delle Istituzioni. Saranno presenti i camminatori di Ruota che partiranno a piedi nel pomeriggio dal paese natale del sacerdote per raggiungere Villa Bottini in serata.

Le iniziative proseguiranno il 5 agosto a Ruota dove, alle 21.15 sul piazzale della chiesa parrocchiale, sarà replicata la proiezione del videodocumentario seguito, dopo i saluti del sindaco di Capannori Luca Menesini, dagli interventi dello storico Emmanuel Pesi e di Luciano Luciani.

L’evento conclusivo sarà quello del 6 agosto alla chiesa di Fiano che, alle 21, vedrà l’ultima proiezione del video seguita dagli interventi di Luciano Luciani e del regista Stefano Ceccarelli.