Mediavalle



Remaschi: "Elezione David Sassoli, un augurio di buon lavoro dalla Valle del Serchio"

giovedì, 4 luglio 2019, 14:35

Da ieri Bruxelles è un po' meno lontana: è stato eletto infatti presidente del parlamento europeo David Sassoli, che oltre ad essere un rappresentate eletto nel nostro collegio, si è dimostrato negli anni un riferimento affidabile per le politiche comunitarie.



"Alle ultime elezioni molti sono stati coloro che in Valle del Serchio ed in Lucchesia hanno deciso di dare la loro preferenza proprio a David Sassoli - commenta l'assessore regionale Marco Remaschi - segno che siamo riusciti a far comprendere agli elettori che lui rappresentava la scelta migliore tra i candidati all'europarlamento.In questa situazione politicamente difficile, con il nostro governo che ogni giorno risulta sempre più isolato in ambito europeo, è davvero importante che a rappresentarci vi siano donne e uomini come gli europarlamentari del PD, seri, capaci e, come nel caso di David, anche con la dovuta autorevolezza di livello internazionale. A lui quindi l'augurio mio e di quanti hanno creduto nelle sue capacità di un buon lavoro per il bene anche della nostra comunità".